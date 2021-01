Quali saranno i duetti di Benji Mascolo nell’album solista? A chiarire ogni punto ci pensa l’artista che stronca sul nascere ogni possibilità di feat. Nel suo nuovo disco da solista non ci sarà neanche l’ex compagno d’avventure, Federico Rossi: la decisione di Benji è infatti quella di non inserire ospiti nel suo esordio discografico in solitaria e di lanciare la sua musica esclusivamente puntando su se stesso.

Una scelta in netta controtendenza se si pensa che anche Emma e Alessandra Amoroso hanno deciso di unire le forze in un featuring, in radio a breve: Pezzo Di Cuore uscirà il 15 gennaio e proporrà la prima collaborazione inedita delle due cantanti salentine.

Benji Mascolo va, invece, in direzione contraria e annuncia – con largo anticipo – che non ci saranno featuring nel suo disco da solista. I duetti di Benji Mascolo nell’album solista saranno completamente assenti.

“Ho scelto di non fare feat nel mio primo album”, scrive sui social nello snocciolare anticipazioni sul progetto che sta prendendo forma. Chiarisce che ci sarebbero tanti artisti da prendere in considerazione per eventuali collaborazioni; forse in futuro lo farà ma non di certo nei prossimi mesi.

“Ci sono tanti artisti che amo e con cui lavorerò in futuro, ma preferisco iniziare il nuovo percorso musicale solo io con qualcosa di unico e personale”, conclude, annunciando l’avvio di un percorso da solista realmente in solitaria e senza il supporto né la visibilità che potrebbe guadagnare dalla collaborazione con un collega della musica italiana o internazionale.

La data di uscita del disco non è ancora nota e si attendono aggiornamenti che quotidianamente prendono forma dopo la separazione di Benji e Fede.