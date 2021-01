La programmazione di Grey’s Anatomy 17 su Fox riparte dalla prima stagione, in attesa dell’arrivo dei nuovi episodi dopo la pausa invernale, che quest’anno sarà più lunga del solito a causa della pandemia da Coronavirus. Come per molte altre serie, infatti, anche la produzione di Grey’s Anatomy si è fermata e resterà in pausa per un periodo più prolungato del previsto, a causa della crescita dei contagi che sta mettendo a dura prova la città di Los Angeles e lo Stato della California.

Per questo motivo, la seconda parte di Grey’s Anatomy 17 su Fox non arriverà prima di marzo inoltrato, visto che la programmazione americana riprende soltanto – salvo ulteriori ritardi – dal 4 marzo.

Intanto, però, l’appuntamento con Grey’s Anatomy 17 su Fox riparte dalla prima parte di stagione, che sarà riproposta in replica: dal 12 gennaio 2021, infatti, il canale 112 di Sky trasmetterà la stagione a partire dal primo episodio, così da riempire il vuoto lasciato dal medical drama nell’attesa degli episodi inediti.

Il giorno scelto per la replica dei primi 5 episodi di Grey’s Anatomy 17 su Fox, già trasmessi lo scorso autunno, è sempre il martedì in prima serata. che da quest’anno è diventato lo slot di palinsesto della serie. Non è ancora certa invece la programmazione dello spin-off di Grey’s Anatomy, Station 19, che non ha ancora debuttato in Italia nonostante la quarta stagione sia partita in contemporanea col medical drama a novembre negli Stati Uniti.

Attualmente la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy è disponibile anche in streaming su NowTv coi primi cinque dei sei episodi realizzati (il sesto, il finale di metà stagione, è ancora inedito in Italia). La sedicesima invece, trasmessa in prima visione in chiaro su La7 lo scorso autunno, riparte in replica dal 7 gennaio su La7d in prima serata.