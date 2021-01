Il primo martedì del mese è arrivato, e questo per i videogiocatori si traduce in una sola cosa: nuovi giochi gratis PS Plus. La raccolta della Instant Game Collection del servizio in abbonamento targato Sony ha fissato ormai da tempo questo appuntamento con i propri utenti. E ogni mese diversi sono i titoli che vanno a rinfrescare l’offerta ludica, con spunti decisamente interessanti.

Per gennaio 2021 i giochi Gratis PS Plus si sono messi d’impegno per offrire esperienze videogiocose all’altezza delle aspettative. Gli addetti ai lavori hanno infatti attinto a produzioni di primissimo rilievo per arricchire il “palinsesto”.

Giochi gratis PS Plus, si parte per grandi avventure

E allora partiamo subito alla grande con uno Shadow of the Tomb Raider, ultima iterazione della celebre saga dedicata a Lara Croft. Un nuovo imperdibile tassello nell’epopea della rocambolesca archeologa, che ha trovato nuova verve grazie al lavoro di Crystal Dynamics.

A fare compagnia alla sensuale esploratrice troviamo un altro titolo caratterizzato da tinte esplorative molto forti. Si tratta di Greedfall, un action RPG dalle tinte fantasy approdato sul mercato nella seconda metà del 2019.

Non poteva poi mancare una coccola anche a tutti gli abbonati che hanno fatto il salto generazionale, passando da PS4 a PS5. In questo caso, la fame incontrollabile di Maneater travolgerà tutti: un gradito ritorno, quello del titolo, supportato dalle tecnologie di ultimissima generazione, dalla risoluzione in 4K al Ray Tracing.

Un trittico di titoli che promette di tenere compagnia per un bel po’ di tempo, e che porta ai saluti un altro trittico che è stato sulla cresta dell’onda durante le festività natalizie. A partire da oggi non saranno più disponibili per il download gratuito i giochi gratis PS Plus di dicembre 2020. Tempo scaduto quindi per i vari Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble, che tornano sbloccabili previo pagamento all’interno dello store digitale.