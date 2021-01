Emma Stone incinta: dopo i primi rumours, arrivano le foto che confermano la gravidanza. L’attrice, vincitrice del Premio Oscar per il suo ruolo in La La Land, non ha mai annunciato di essere in dolce attesa. Per lei sarebbe il primo figlio con il marito Dave McCary, autore del Saturday Night Live, con cui si è fidanzata nel dicembre 2019.

Una coppia riservata, come molte a Hollywood, che ha preferito tenersi lontana dai riflettori per tutto il periodo del lockdown – Emma Stone è anche assente dai social, motivo per cui non sono trapelate alcune notizie, tranne per brevissimi video apparsi online. La coppia è convolata a nozze lo scorso anno, ma si conoscono pochi dettagli sulla cerimonia. In una delle sue apparizione online, la star mostrava un anello che dovrebbe essere la sua fede nuziale. Le prime indiscrezioni su una possibile gravidanza sono trapelate in estate, alimentate poi nel mese di ottobre con alcuni scatti abbastanza sospetti.

Le prime foto di Emma Stone incinta sono infine circolate nella serata di ieri. Negli scatti, risalenti a fine dicembre, l’attrice viene vista camminare tra le strade di Los Angeles in compagnia di un’amica, ed è evidente il pancione. Da ciò si evince che la star 32enne è prossima al parto.

Emma Stone e Dave McCary hanno reso pubblica la loro relazione nell’ottobre 2017. “È professionale in ogni modo, molto talentuosa e concentrata sul suo lavoro, e Dave lo rispetta”, aveva dichiarato la solita fonte interna a People. “Lui la sostiene totalmente ed è altruista nel suo desiderio per il suo successo. Queste sono grandi qualità in un uomo. Lei è colpita dal suo talento e lo rispetta immensamente”.

“Due persone di grande successo nel settore dell’intrattenimento non sempre danno all’altro lo spazio di cui hanno bisogno”, ha aggiunto la fonte. “Ma lui la incoraggia, e lei lo adora.”

“Dave è un ragazzo con i piedi per terra. La maggior parte dei suoi migliori amici sono persone che conosce da quando era bambino e non è influenzato da Hollywood”, ha continuato la fonte. “È molto creativo e divertente, e lui ed Emma condividono lo stesso senso di avventura”.

Ecco le prime immagini di Emma Stone incinta, divulgate dal Daily Mail, con il pancione in bella vista: