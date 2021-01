Abbiamo alcune indicazioni molto importanti da prendere in esame per iPhone 13, a poco più di due settimane dal nostro ultimo punto della situazione in merito alle possibili scelte di Apple con il top di gamma 2021. In sostanza, la nuova linea di melafonini, secondo quanto abbiamo raccolto oggi 5 gennaio, potrebbe espandere la connettività 5G mmWave più velocemente ad un numero elevato di Paesi al di fuori degli Stati Uniti. Questo, stando alle fonti della catena di fornitura taiwanesi citate da Patently Apple.

Come cambierà la connettività del nuovo iPhone 13

In particolare, le ultime voci sull’iPhone 13 traggono spunto proprio da una licenza acquisita dal colosso di Cupertino. Tutto nasce da un rapporto, secondo cui una società taiwanese chiamata Qiqi sarebbe in procinto di ricevere un “grosso ordine” per antenne mmWave destinate alla linea proprio di iPhone 13. Indiscrezioni che, a conti fatti, riescono a spiegare l’annuncio del presidente di Qiqi Xie Hongbo, a detta del quale le spedizioni di componenti relative al 5G della società siano destinate ad aumentare in modo significativo questo anno.

Analizzando la questione più in profondità, è possibile evidenziare che negli Stati Uniti tutti i modelli di iPhone 12 o iPhone 12 Pro siano dotati di mmWave e 5G sub-6GHz. Dunque, queste voci consentono non solo di estendere in avanti nel tempo le migliorie concepite da Apple in questo particolare contesto, ma anche in termini geografici. Le fonti, a tal proposito, ci parlano di Regno Unito, Germania, Canada, Cina e Giappone, ma anche l’Italia potrebbe presto rientrare in un discorso di questo tipo.

Effetti collaterali per questo eventuale step di Apple con il nuovo iPhone 13? Alcuni utenti, in possesso di iPhone 12 negli Stati Uniti, evidenziano un pesante consumo della batteria, motivo per il quale sarà fondamentale per la mela morsicata trovare i giusti equilibri.