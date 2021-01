Christian de Sica compie 70 anni ed è festa nazionale, o quasi. Aveva poco più di 20 anni quando esordì al cinema in Paulina 1880 e da quel momento in poi, il figlio d’arte, non si è più fermato. Dai ruoli nei cinepanettoni a quelli più drammatici come quello in Il figlio più piccolo diretto da Pupi Avati, Chrstian de Sica nella sua vita e nella sua carriera non si è fatto mancare proprio nulla. Il figlio di Vittorio de Sica è riuscito a spazzare via subito l’ombra ingombrante del padre mostrandosi musicista ma anche ballerino, cantante e showman, un vero e proprio animale da combattimento sul palco ma anche sui set dei suoi film spesso ironici, amari e divertenti. Tutto questo è Christian de Sica che oggi festeggia i suoi 70 anni ma quasi 50 passati sul palco o sul set.

La nota positiva? Dopo tutti questi anni Christian de Sica sa ancora far ridere e lo stesso Carlo Verdone, augurandogli il meglio per questo traguardo importante, lo ha ammesso: “Siamo stati compagni di scuola, amici, parenti ma riesci ancora a farmi ridere”. Questo è il suo segreto, il suo pubblico lo sa bene e lui ricambia cercando ispirazione rimanendo con i piedi ben piantati a terra e andando in giro tra la gente.

Nato a Roma nel 1951, Christian de Sica si iscrive alla facoltà di lettere nel 1970 ma preferisce guadagnarsi da vivere lavorando in un albergo in Venezuela dove la sera intrattiene gli ospiti come showman dilettante. Inutile dire che la gavetta gli ha fatto bene perché la sua voce, il suo modo di porsi e di stare sul palco lo hanno reso l’attore famoso che è adesso.

Al cinema guardano a lui altri registi come Aldo Lado, Pasquale-Festa Campanile, Duccio Tessari, ma la prima soddisfazione arriva con un Premio David Speciale per il suo ruolo di Giovannino, nel film omonimo di Paolo Nuzzi. Poi negli anni ’80 arriva la svolta non solo nella professione, grazie al connubio con i Vanzina, ma anche nella vita privata visto che nel 1980 sposa Silvia Verdone, dopo un breve flirt con Isabella Rossellini. Il re del Cinepanettone è pronto a conquistare tutti e ancora oggi, con Vacanza su Marte, continua a mietere successi. 100 di questi giorni quindi per Christian de Sica!