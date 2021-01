Con l’arrivo dell’anno nuovo, anche il catalogo di PlayStation Now è pronto a rinnovarsi. Dopo aver scoperto insieme tutto quello che Sony e Microsoft hanno in serbo per i propri fedelissimi rispettivamente con i PlayStation Plus e i Games With Gold di gennaio, ora è il servizio in streaming – e in abbonamento – del colosso giapponese a scendere in campo, e ad accogliere nuovi titoli con l’inizio del primo mese del 2021.

La prima ondata di videogame inclusi nel PlayStation Now di gennaio 2021 non è ancora stata ufficializzata sulle pagine del PlayStation Blog, ma è stata prontamente scovata dagli utenti del forum videoludico ResetEra, come potete verificare anche voi collegandovi a questo indirizzo. Stando a quanto scoperto, saranno sei i nuovi titoli a fare il proprio ingresso nel catalogo del servizio di Sony. Nello specifico, si tratta di:

BioShock Remastered : aggiunto in maniera permanente

: aggiunto in maniera permanente BioShock 2 Remastered : aggiunto in maniera permanente

: aggiunto in maniera permanente BioShock Infinite: The Complete Edition : aggiunto in maniera permanente

: aggiunto in maniera permanente Frostpunk : aggiunto in maniera permanente

: aggiunto in maniera permanente Surviving Mars : aggiunto in maniera permanente

: aggiunto in maniera permanente The Crew 2: incluso nel servizio per un periodo di sei mesi

L’offerta del PlayStation Now per il mese in corso è dunque piuttosto ricca, e fa leva sulla curiosità di quanti non hanno ancora avuto modo di perdersi nell’affascinante universo della saga di BioShock, creata da Ken Levine – e in aria di quarto capitolo presso gli studi di 2K. Tutti e tre i capitoli arricchiranno in modo permanente la lista di produzioni presenti nel PS Now, sia in streaming che in download per chi preferisce godersi i titoli PS4 direttamente sul proprio hard disk – per altro compatibili pienamente con PS5, console next-gen della compagnia dagli occhi a mandorla. I giocatori in cerca di sfide su pianeti lontani potranno poi approfittare di Frostpunk e Surviving Mars, mentre il racing game The Crew 2 accontenterà gli appassionati dell’alta velocità.