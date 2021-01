Tanya Roberts è morta. Inizia nel peggiore dei modi questo 2021 per gli amanti del cinema e delle serie tv perché la bella attrice è nota al grande pubblico per aver interpretato la Bond girl di A View to a Kill ma anche per essere stata protagonista nell’ultima stagione della serie tv Charlie’s Angels per la ABC. Il suo curriculum è davvero lungo ma sicuramente i fan avranno modo di ricordarla per i suoi ruoli dopo aver fatto i conti con questa terribile notizia. A quanto pare l’attrice non era malata e la sua morte non ha niente a che fare con il Covid-19.

Secondo quanto ha rivelato ad THR l’amido di lunga data Mike Pingel, l’amata Midge Pinciotti in That ’70’s ​​Show è morta dopo essere stata ricoverata d’urgenza al Cedar Sinar Hospital di Los Angeles in seguito ad un malore. Secondo i bene informati l’attrice si sarebbe sentita male proprio mentre passeggiava con i suoi cani lo scorso 24 dicembre ed è stata subito ricoverata ma dopo dieci giorni in ospedale, ieri è morta.

Nata Victoria Leigh Blum, Tanya Roberts ha avuto una carriera come modella e nelle pubblicità televisive prima di lanciarsi nella recitazione e nel mondo del cinema nella seconda metà degli anni ’70. Da Racquet e The Beastmaster e Sheena: Queen of the Jungle fino a quando, quasi dieci anni dopo, è arrivato il ruolo in A View to a Kill (Bersaglio Mobile) nei panni di una geologa americana che diventa il bersaglio del cattivo Max Zorin interpretato da Christopher Walken.

Il suo ruolo non la aiutò nella sua carriera, anzi, tanto che l’attrice parlò addirittura della maledizione di essere una Bond Girl. Sempre negli anni ’80, l’attrice ha recitato insieme a Jaclyn Smith e Cheryl Ladd nella quinta e ultima stagione di Charlie’s Angels della ABC sostituendo Shelley Hack, nei panni di Julie Rogers. È apparsa anche negli episodi di Fantasy Island e Love Boat e poi ha ottenuto un ruolo secondario ricorrente in That ’70’s ​​Show della Fox , in cui interpretava Midge Pinciotti, la madre ottusa di Donna.

Tanya Roberts è morta lasciando da solo il suo compagno Lance O’Brien con il quale ha vissuto gli ultimi vent’anni della sua vita, sua sorella Barbara e i suoi amati cani.