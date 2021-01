Con l’arrivo di Suits 9 su Netflix anche nel catalogo italiano, si consuma l’addio definitivo ad uno dei legal drama più amati di sempre. Già in onda su Premium Stories all’inizio del 2020, ora l’ultima stagione della serie sbarca sulla piattaforma streaming Netflix, disponibile con tutti i 10 episodi dal 6 gennaio 2021.

Per il gran finale, nel cast di Suits 9 su Netflix appare nuovamente Patrick J. Adams, che ha interpretato Mike Ross nelle prime sette stagioni, ma stavolta solo per un cameo da guest star. Nessun ritorno, invece, per Meghan Markle nei panni di Rachel Zane insieme al marito Mike: l’ormai Duchessa di Sussex aveva lasciato la serie alla settima stagione per convolare a nozze col principe Harry d’Inghilterra e (nonostante si vocifera voglia tornare a recitare) non ha più ripreso la sua carriera d’attrice, dandosi invece alla produzione televisiva con un accordo milionario siglato insieme al marito proprio con Netflix. Il suo personaggio, uscito di scena insieme a quello di Ross dopo le loro nozze, viene comunque menzionato nell’ultima stagione dello show.

Chi invece è protagonista di Suits 9 su Netflix è Harvey Spectre (interpretato da Gabriel Macht), che ritroviamo nella stagione finale dopo essere stato salvato dall’accusa dall’American Bar Association da Robert Zane (interpretato da Wendell Pierce). Samantha Wheeler (l’ex Izzie di Grey’s Anatomy Katherine Heigl, entrata nell’ottava stagione a riempire il vuoto lasciato dalla Markle) è sconvolta dalla perdita del suo mentore Robert nella precedente stagione, mentre il COO dello studio legale Donna Paulsen (Sarah Rafferty) cerca di far funzionare la relazione con Harvey. Il partner legale Louis Litt (Rick Hoffman) cerca di recuperare al danno di reputazione del suo studio, mentre gli altri partner Alex Williams (Dulé Hill) e Katrina Bennett (Amanda Schull) affrontano le loro sfide personali.

Nel cast di Suits 9 su Netflix acquisisce peso anche il personaggio di Faye Richardson (Denise Crosby), rappresentante della New York Bar Association, che ha il compito di assicurare che lo studio stia lavorando secondo un preciso protocollo etico dopo gli scandali che ne hanno minato la reputazione dell’ultima stagione.

Dopo l’arrivo di Suits 9 su Netflix, gli ultimi episodi potrebbero presto debuttare anche in chiaro nella programmazione Mediaset, ma non è ancora chiaro quando. Negli Stati Uniti lo scorso anno insieme all’ultima stagione del legal drama era stato trasmesso lo spin-off Pearson, che però è stato un clamoroso flop d’ascolti finendo per essere cancellato dopo solo una stagione.