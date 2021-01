Si registrano ancora pesanti problemi Tiscali mail ma anche ai servizi mobile e DNS per la navigazione dei siti internet in questo lunedì 4 gennaio. Dalla prima mattinata di ieri le difficoltà per gli utenti che usufruiscono di tanti servizi associati proprio a Tiscali sono sono stati molteplici e sostanziose: ancora adesso, dunque, la situazione non è per nulla ritornata alla normalità e si nutrono decisi dubbi su una soluzione repentina al riguardo.

Mentre si ipotizza anche l’attacco hacker proprio ai danni di Tiscali per la molteplicità dei servizi colpiti dalle anomalie, la situazione è la seguente in questo primo lunedì del mese: in pratica l’accesso alla mail (con relativo login) risulta ancora impossibile. Per i clienti mobile si registrano seri problemi di navigazione e semplicemente anche chi tenta di raggiungere qualunque pagina del sito Tiscali non riesce a farlo. Le difficoltà, oramai è certo, hanno una causa comune ossia i DNS che vanno modificati sul proprio PC o anche smartphone.

Per i problemi Tiscali in corso meglio modificare i DNS

I DNS sono i punti di accesso alle rete da un dispositivo fisso e mobile. Una scorciatoia per superare i problemi Tiscali risiede nell’effettuare una modifica come segue: nel caso in cui si utilizzi un PC o notebook con Windows 10, si dovrà andare nelle impostazioni di rete e internet. Dunque, se si è collegati con un cavo ethernet, selezionare sotto la relativa voce prima “Proprietà”, poi “Impostazioni IP” e infine “Modifica” e “Manuale”. Bisognerà dunque inserire un servizio alternativo come Cloudflare DNS o OpenDNS o Google DNS. Nel primo caso, ad esempio, bisognerà inserire 1.1.1.1 come DNS preferito e 1.0.0.1 come DNS alternativo. Per la procedura su smartphone e dunque da mobile, ci si potrà avvalere di app come Cloudflare invece.

Assistenza per i problemi Tiscali

A parte i suggerimenti su forniti, per conoscere lo stato attuale dei problemi Tiscali per la mail, il servizio mobile e ancora i DNS sarà il caso di rivolgersi al numero ufficiale per l’assistenza che risponde al 130. Per coloro che preferiscono altre strade per il supporto, vba egnalato l’account WhatsApp della società che risponde al numero 370 10 10 130