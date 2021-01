La conclusione della prima stagione di Power Book 2: Ghost segna l’ennesimo successo di un franchise trascurato dalla critica ma molto apprezzato dal pubblico. Il primo spin-off della serie originale, rinnovato da tempo per una seconda stagione, chiude con un finale che permette di trarre poche conclusioni. Le uniche indicazioni sul futuro arrivano da una recente intervista concessa a Deadline dalla creatrice e showrunner Courtney Kemp.

[Attenzione, spoiler!]

Il finale di stagione di Power Book 2: Ghost su Starzplay si rivela denso di eventi, dall’omicidio del professore Jabari Reynolds al clamoroso ritorno di Tommy Egan e all’uscita di prigione di Tasha. Penso di poter dire che Tariq ha avuto la possibilità di salvare sua madre, ma è una scelta sulla quale non ha avuto un controllo totale, perché non sa dove lei stia andando, ha spiegato Kemp. Credo che nella seconda stagione vedremo che non riuscirà a contattare sua madre, a starle vicino e mantenere vivo il rapporto con lei. Quella di Tariq è una storia di crescita, ora ha 18 anni e verso la fine della stagione allontana sua madre. Parte del suo percorso nella seconda stagione sarà prendere delle decisioni senza potersi rivolgere a qualcuno che gli dia una mano.

Significa dunque che Naturi Naughton, interprete di Tasha, sarà fuori dalla seconda stagione di Power Book 2: Ghost? Kemp non conosce ancora la risposta. Come si è visto in più occasioni nel corso della serie originale, solo la morte può impedire il ritorno di un personaggio sulla scena. Quel che è certo è che questo capitolo del viaggio Tariq riguarda proprio lui, e lo vedrà in continuo movimento. Quello che posso dire è che nella prossima stagione Tariq frequenterà delle lezioni di etica e questo sarà il tema che esploreremo, ha aggiunto.

Ma come si traslerà sulla vita di Tariq? Facciamo un esempio: il fine giustifica i mezzi?, prova a spiegare Kemp. Voglio dire, è una domanda che in Power ci poniamo spesso, e quando ti si chiede di scrivere un saggio o di parlarne a lezione e sei una persona che ha commesso atti orribili per raggiungere i tuoi scopi, beh, i risvolti possono essere interessanti e può valere la pena affrontarli [nella seconda stagione di Power Book 2: Ghost].

Come già chiaro dal gran numero di spin-off di Power commissionati da Starz negli ultimi mesi, l’ambizione del franchise è notevole. La stessa Power Book 2: Ghost potrebbe proseguire ancora a lungo. Penso di avere in mente cinque o sei stagioni, ha confermato Courtney Kemp. La grande svolta che ho in mente di attuare con la quinta stagione porterebbe la serie a prendere una direzione che la farebbe continuare all’infinito. Lo show potrebbe proseguire per dieci stagioni e oltre, considerato quel che ho in mente di fare. […] Ma dipende se a quel punto ci arriveremo o meno. A me farebbe molto piacere, ma è tutto nelle mani dei fan. Se continueranno a dimostrarsi interessati alla storia che vogliamo raccontare allora andremo avanti.

L’intervista di Kemp a Deadline si è conclusa con le prime indicazioni su Power Book 3: Raising Kanan, secondo spin-off della serie originale. Voglio assicurarmi che Raising Kanan abbia l’opportunità di essere autonoma e che non debba competere con Ghost. Certo, sarebbe fantastico coinvolgere 50 Cent il più possibile. Raising Kanan è molto diversa dal punto di vista dell’atmosfera e del ritmo. Somiglierà ancora a Power, ma ci assicureremo che il pubblico senta che è anche qualcosa di diverso, ha spiegato ancora.