Tra le tante offerte dedicate all’universo hi-tech apparse nel corso delle festività natalizie, i clienti erano in attesa pure del Fuoritutto Unieuro di gennaio 2021, chiamato ad inaugurare la pletora di sconti che ci accompagneranno per tutto l’anno appena iniziato presso i punti vendita dell’azienda. La celebre catena di distribuzione specializzata sull’elettronica di consumo non ha deluso le aspettative, e nelle ultime ore è andata a pubblicare in via ufficiale non solo il suo ultimo Volantino con tante golose promozioni specifiche, ma pure per l’appunto l’iniziativa Fuoritutto, al via oggi 4 gennaio 2021.

Come potete verificare voi stessi collegandovi sul sito istituzionale della compagnia a questo indirizzo, il Fuoritutto Unieuro di questo mese sarà attivo fino al 21 gennaio 2021, e va a proporre sconti su diversi prodotti assortiti. Prodotti, quelli selezionati, che spaziano tra TV e smartphone, rivelandosi particolarmente appetibili per chi vorrebbe regalarsi o regalare un articolo di telefonia o per l’entertainment “da salotto”. Abbiamo allora a prezzo ribassato prima di tutto le televisioni, tra cui andiamo a segnalare il Samsung QE65Q900TST da 65 pollici, disponibile a 2799 euro. Si tratta del 40% in mendo rispetto al precedente prezzo di listino, che era fissato dal produttore a 4999 euro. Per quanto riguarda il modello QE55Q90TAT da 55 pollici, da Unieuro passa ora a 1399 euro, con un risparmio effettivo del 30% sui precedenti 1999 euro. Nella stessa categoria troviamo poi il TV Sony KD-55XH81 da 55 pollici, che può essere vostro sborsando 749,90 euro, il 24% in meno dai 999 euro precedenti, mentre l’LG 43UN73006LC da 43 pollici passa a 399,90 euro.

Spostandoci sugli smartphone, il Fuoritutto Unieuro di gennaio 2021 propone il Galaxy A51 con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte a 259,90 euro – il 31% in meno dai 379,90 euro precedenti. In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, a 249,90 euro, mentre non mancano all’appello in scontistica anche gli iPhone: in listino troviamo a iPhone 12 da 128 gigabyte a 949 euro ed iPhone Xr da 64 gigabyte a 569 euro. A chiudere, ricordiamo che sulla maggior parte dei prodotti viene anche garantita la consegna a casa gratuita.