A sorpresa, in questo inizio 2021, giunge l’aggiornamento di nuovi parametri di sistema per i Huawei P20 Pro. Non si ratta di un update vero e proprio, magari una patch mensile per il dispositivo. Semmai di una procedura abbastanza in uso per il produttore, anche e soprattutto su smartphone un po’ più datati.

Proprio i Huawei P20 Pro, come i Huawei P20 d’altronde, sono fermi all’interfaccia EMUI 10 e non hanno ricevuto né l’update EMUI 10.1, né di conseguenza EMUI 11. L’ultima patch di sicurezza è stata quella del mese di novembre 2020 e da allora tutto tace per il dispositivo, almeno fino ad oggi. Come raccontato da Huawei Central, è partita la distribuzione di nuovi parametri di sistema proprio per il modello protagonista di questo approfondimento, in particolare dall’India per il momento.

La schermata che i proprietari di Huawei P20 Pro stanno visualizzando sul loro dispositivo è esattamente quella presente ad inizio articolo. La notifica non annuncia un nuovo aggiornamento in senso stretto, semmai nuovi parametri di sistema per il telefono. Con la dicitura, da sempre, il produttore indica delle correzioni anche importanti che possono interessare il sistema, le applicazioni e in qualche caso anche l’hardware. Queste attualizzazioni sostituiscono le patch mensili, quando non programmate, proprio per superare determinati problemi. Peccato che, a differenza delle release più diffuse, quelle per i parametri di sistema non contengano changelog e dunque non è per nulla definito cosa includano nel dettaglio.

La notifica dell’ultimo aggiornamento per i Huawei P20 Pro potrebbe giungere presto anche dalle nostre parti, dopo l’avvio della sua prima distribuzione. Fa onore al produttore l’impegno profuso per un dispositivo non certo fresco di presentazione. Se, a seguito dell’alert per i nuovi parametri di sistema, la relativa notifica (per qualche motivo) dovesse scomparire dallo schermo del telefono, niente paura. Esattamente come nel caso dei rilasci standard, si potrà richiamare la procedura dalle Impostazioni e dunque dalla sezione aggiornamenti appunto.