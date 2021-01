Sappiamo che nel pentolone del produttore cinese sta ormai bollendo la OnePlus Band, il primo dispositivo indossabile dell’azienda. L’insider Stufflistings ha pubblicato in anteprima l’immagine che dovrebbe ritrarla (come vi abbiamo riportato in questo articolo), seguita poi da altre indiscrezioni fornite dallo stesso Mukul Sharma, da cui si è potuta evincere la grande somiglianza della smartband rispetto alla Xiaomi Mi Band 5 (dispositivo che conosciamo un po’ tutti, e che a nostro avviso detiene il primato di vendita per questo genere di accessori smart, pratici ed al tempo stesso molto comodi per le tanti funzioni associate). Il braccialetto intelligente dovrebbe garantire un buon livello di impermeabilità (certificazione IP68), ed includere uno schermo AMOLED da 1.1 pollici.

Il prezzo della fitness-tracker dovrebbe aggirarsi intoro ai 40 dollari (circa 32 euro al cambio attuale), ed essere disponibile in anteprima per il mercato indiano, per poi sbarcare in altri Paesi. La OnePlus Band sarà destinata ad un pubblico non troppo esigente: quelli che vogliono di più dovranno attendere il OnePlus Watch, pure in programma (come confermato dallo stesso Pete Lau).

La smartband debutterà probabilmente poco prima dei OnePlus 9, previsti per il mese di marzo (un leaker ha perfino affermato potremmo vederla esordire il prossimo 11 gennaio, cosa comunque probabile vista la grande insistenza con cui si stanno facendo avanti le indiscrezioni sul suo conto). Per il momento accontentiamoci di dare uno sguardo alle immagini leaked (precisiamo che non si tratta di foto ufficiali per sgomberare il campo da possibili equivoci), che svelano tanto sul presunto design della OnePlus Band, diretta concorrenta della Xiaomi Mi Band 5 o dell’Amazfit Band 5 (cardiofrequenzimetro, misurazione del livello di ossigeno nel sangue, con magari il supporto all’assistente vocale Alexa o Google). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.