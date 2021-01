Nina Dobrev continua a vivere la sua vita sempre al massimo. I viaggi nella sua vita non mancano mai così come non mancano gli amici di sempre e adesso anche il suo compagno Shaun White. Proprio nei giorni scorsi i due sono apparsi felici e sorridenti sui social all’ombra dell’albero di Natale tra smorfie e sorrisi ma a sconvolgere tutti è la foto che la bella attrice di The Vampire Diaries ha postato poco fa sui social o, meglio, sulle storie di Instagram al grido di “Quando devi andare…”.

Avete capito bene, la frase riguarda proprio il momento dei bisognini a cui l’attrice non ha saputo resistere tanto da abbassarsi i pantaloni sulla neve e lasciarsi andare davanti all’obiettivo dello smartphone che ha immortalato il momento. Nina Dobrev, chiappe al vento e sorridente, ha deciso di postare la foto con buona pace dei fan, sia di quelli che hanno approvato lo scatto simpatico e sia di quelli che non la vedono di buon gusto. Chi segue i social di Nina Dobrev sa bene che è solita scherzare e postare foto non sempre “nei ranghi” sintomo del fatto che è davvero poco interessata ai giudizi degli altri, ma come andrà a finire quando la sua foto farà il giro del web e dei social?

In questi ultimi giorni la mitica Elena Gilbert di The Vampire Diaries ha avuto modo di passare un po’ di tempo in casa ricordando i vecchi tempi e postando alcune foto che la ritraevano sul set e dietro le quinte della serie The CW, quelle con Ian Somerhalder comprese, a voler confermare che per lei l’affetto sincero è rimasto con buona pace di White che intanto può starle accanto tutti i giorni. Si è parlato di un possibile matrimonio tra i due e addirittura di una gravidanza ma delle ultime foto sulla neve non sembra che ci sia un pancino da tenere al caldo o che si prepari a crescere a dismisura.