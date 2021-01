Il primo episodio di Cobra Kai 3, arrivata su Netflix a Capodanno, si conclude con un emozionante omaggio alla memoria di Rob Garrison, scomparso lo scorso settembre. Il finale dell’episodio ricorda la data di nascita e di morte dell’attore (“1960-2019”) e accompagna il tributo con l’annotazione che “Cobra Kai non muore mai“.

Rob Garrison interpretava lo studente Tommy nel film originale del 1984 Karate Kid, a cui la serie si ispira. Aveva ripreso il ruolo nella seconda stagione della serie spin-off, ma è morto a 59 anni il 27 settembre 2019, dopo un mese di ricovero in ospedale. La causa del decesso è stata un’insufficienza renale e epatica.

“Un’anima meravigliosa e un attore incredibilmente dotato” lo definì all’epoca il collega William Zabka, che interpretava Johnny Lawrence in Karate Kid, raccontando l’incontro con Rob Garrison ai casting per il film: “Io e Rob ci siamo incontrati quando stavamo facendo il provino per Karate Kid. Abbiamo legato immediatamente e siamo diventati amici durante le riprese del film. Da allora la nostra amicizia è cresciuta diventando sempre più forte negli anni“. Oltre ad elogiarne la capacità interpretativa, Zabka definì il collega e amico “uno degli esseri umani più altruisti e meravigliosi che abbia mai conosciuto“.

Rob Garrison è tornato a rivestire il suo ruolo nella seconda stagione di Cobra Kai nell’aprile 2019, per una reunion del suo personaggio con gli ex compagni di dojo di mezza età, e aveva dichiarato di essersi “divertito moltissimo” a tornare nei panni di Tommy. Sarebbe apparso anche nella terza stagione, se le sue condizioni non si fossero aggravate repentinamente. Lo sceneggiatore Jon Hurwitz, al momento della sua morte, rivelò di avere in programma un altro cameo per lui: “Non vedevamo l’ora di rivedere la sua faccia sorridente in questa stagione, dato che avevamo in programma di cavalcare l’onda di Tommy ancora. Ma rimarrà nei nostri pensieri ogni giorno e ci sforzeremo di renderlo orgoglioso“.

Rob Garrison in Cobra Kai 2

Bambino prodigio nel film del 1977 Starship Invasions, dopo il grande successo di Karate Kid Rob Garrison aveva continuato a recitare, apparendo in serie come The Munsters Today, Colombo, Coach e MacGyver.