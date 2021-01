Jodie Whittaker potrebbe dire addio a Doctor Who al termine della tredicesima stagione? Da quando è stato annunciato il nuovo capitolo della longeva serie britannica, molti fan si sono chiesti se l’attrice avrebbe lasciato il TARDIS nelle mani di qualcun altro.

Com’è da tradizione da ormai quindici anni, da quando cioè è iniziata la nuova serie di Doctor Who, il Signore del Tempo viene interpretato da un attore diverso ogni tre stagioni – eccezione fatta per Christopher Eccleston, che è rimasto a bordo del TARDIS per un’unica stagione. Jodie Whittaker è sbarcata nei panni del Dottore nell’undicesima stagione, perciò ne consegue che la 13 sarà la sua ultima volta nei panni dell’alieno di Gallyfrey. Ma è davvero così?

Le voci su un suo presunto addio erano già circolate lo scorso novembre, a un mese dalla messa in onda dell’atteso speciale natalizio con il ritorno di John Barrowman nel cast. In quella circostanza, l’attrice aveva dichiarato: “Da quando faccio Doctor Who non ho neanche guardato ad accettare altre parti, tranne apparire nel programma Who Do You Think You Are? all’inizio di quest’anno”.

Così aveva messo a tacere i rumours sul suo addio. Tuttavia, un recente report apparso nel tabloid britannico Daily Mirror smentisce le parole di Jodie Whittaker. Secondo il giornale, l’addio dell’attrice sarebbe imminente, ma ogni dettaglio è tenuto ovviamente top secret e sul set tutti conoscono la verità. A quel punto, la BBC è corsa ai ripari, dichiarando: “Non commenteremo nessuna ipotesi sul futuro di Jodie nello show.” Si attende una risposta dalla diretta interessa, che al momento non ha rilasciato nessuna intervista.

Farewell to Bradley Walsh and Tosin Cole 💙💙 pic.twitter.com/fhaoxvhSWY — Doctor Who (@bbcdoctorwho) January 2, 2021

Intanto, il cast di Doctor Who 13 è ulteriormente stravolto; gli attori Bradley Walsh e Tosin Cole lasceranno la serie, mentre lo showrunner resterà ancora al timone. Ad affiancare il Dottore e Mandip Gill, confermata nel ruolo di Yasmin, ci sarà un nuovo companion, il comico John Bishop che vestirà i panni di un personaggio di nome Dan. A quanto pare l’attore avrebbe già girato le sue prime scene lo scorso novembre. Piers Wenger, controller di BBC Drama, ha dichiarato: “Siamo più che entusiasti di avere John Bishop nel cast di Doctor Who. Insieme a Jodie Whittaker e Mandip Gill, John è una meravigliosa aggiunta allo show e non abbiamo dubbi che la stagione 13 sarà un’altra avvincente avventura per il Dottore.”

La tredicesima stagione di Doctor Who andrà in onda quest’anno sulla BBC. Successivamente, arriverà anche in Italia, e in chiaro su Rai4.