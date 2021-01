Arrivano finalmente buone notizie dedicato agli utenti che da giorni erano in attesa di un aggiornamento per app IO. Al di là delle questioni relative al Cashback e alle modalità di pagamento da scegliere per evitare brutte sorprese, anche in relazione alle informazioni che abbiamo condiviso nei giorni scorsi, ci sono anche questioni tecniche da non sottovalutare. In particolare, tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno è stato segnalato un nuovo rilascio dagli utenti in possesso di un dispositivo Android.

Perché installare il primo aggiornamento per app IO del 2021

Se vi state ponendo domande sulla caratteristiche dell’aggiornamento per app IO, il primo ufficiale di questo 2021, cercherò di arrivare dritto al dunque. Come potete osservare tramite l’apposita pagina del Play Store (da quello che mi risulta, la nuova versione dell’applicazione dovrebbe essere disponibile anche per utenti iPhone ed iPad), l’upgrade non darà vita a grosse novità e non pare destinato ad introdurre funzionalità in grado di condizionare il modo in cui ci siamo abituati ad utilizzare il servizio.

Fatta questa doverosa premessa, legata al fatto che la nuova versione abbia un peso pari ad appena 19 MB, consiglio a tutti di procedere nel più breve tempo possibile con l’aggiornamento per app IO. Secondo quanto si apprende oggi 4 gennaio, l’upgrade ha il merito di risolvere diversi problemi tecnici e di migliorare le prestazioni generali dell’applicazione in questione. Dettagli non di poco conto per tutti coloro che dopo il lancio di inizio dicembre hanno in questo servizio un importante punto di riferimento.

Insomma, per ora solo informazioni generiche a proposito del nuovo aggiornamento per app IO, ma a mio modo di vedere abbiamo abbastanza riscontri per procedere con il download su iPhone e Android. Fateci sapere se avete individuato qualche novità extra di recente.