Il Festival di Sanremo 2021 modifica la Serie A a causa di Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan e presenza fissa all’Ariston.

La Serie A e il Festival di Sanremo 2021 si accavalleranno inevitabilmente nel palinsesto televisivo e a dare fastidio alla kermesse canora è in particolare un turno del campionato di calcio, il 25°.

Con il Festival della Canzone Italiana in programma dal 2 al 6 marzo di quest’anno, un turno infrasettimanale del campionato di Serie A andrà necessariamente a sovrapporsi con lo spettacolo. Per consentire agli appassionati di seguire sia l’evento musicale che quello sportivo, si valuta già una modifica dell’orario delle partite infrasettimanali.

Il motivo però non è solo questo. Il Festival di Sanremo 2021 modifica la Serie A anche a causa della presenza di Zlatan Ibrahimovic nel cast fisso della kermesse canora, al fianco del direttore artistico Amadeus. La Gazzetta dello Sport anticipa che la Lega si sta già operando per evitare sovrapposizioni e tra le ipotesi al vaglio c’è sicuramente quella di anticipare le partite del campionato di Serie A alle ore 19.00 in modo da evitare la sovrapposizione con la competizione, ai blocchi di partenza dalle ore 20.30. La modifica inoltre consentirebbe a Ibrahimovic di disputare il match di calcio per poi recarsi a Sanremo per calcare il palco del Teatro Ariston.

L’anticipo alle ore 19.00, a fronte del tradizionale orario delle 20.45, sarebbe esclusivamente a favore delle partite di calcio infrasettimanali del turno numero 25, coincidente con la settimana sanremese.

Già noti i cantanti di Sanremo 2021 che dal 2 al 6 marzo si daranno battaglia a suon di canzoni sul palco del Teatro Ariston. Da chiarire, invece, la presenza del pubblico in teatro e l’eventuale disponibilità di una nave pronta ad accoglierlo per evitare il pernottamento in hotel. La stessa nave dovrebbe inoltre accogliere i 26 cantanti in gara nella categoria dei Campioni e gli 8 delle Nuove Proposte, insieme ai rispettivi staff di lavoro.