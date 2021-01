Nuovi progetti di Bruce Springsteen per il 2021 sono in programma in attesa del tour negli stadi. Lo annuncia il Boss in diretta su E Street Radio, nel corso di un’intervista con Jim Rotolo. Non è detto, però, che il progetto in questione sia un disco.

Escludendo l’ipotesi di tornare in tour già quest’anno, Bruce Springsteen ha anticipato che probabilmente si potrà tornare negli stadi solo a partire dal 2022, quando la maggior parte della popolazione mondiale sarà stata vaccinata contro il Coronavirus.

La fase di vaccinazione è infatti già iniziata ma, tra rallentamenti e tempi tecnici, si potrà raggiungere un’immunità di gregge solo verso la fine dell’anno in corso. Per questo motivo il Boss esclude un ritorno dal vivo nel 2021 e rimanda i live sul palco al prossimo anno.

“Andremo in giro appena possibile e questo potrebbe succedere nel 2022 ma sto solo facendo previsioni perché nessuno lo sa davvero”, sono state le parole di Bruce Springsteen che, contestualmente, ha annunciato nuovi progetti discografici ma non è detto che si tratti di un album di inediti.

Nuovi progetti di Bruce Springsteen prenderanno vita nel 2021; non ancora comunicabili nei dettagli in quanto “top secret”. Ad anticiparlo è stato lo stesso artista nella medesima intervista:



“Ho dei progetti in uscita quest’anno che non posso svelare perché sono segreti, una grossa sorpresa. Ho cose che mi terranno impegnato quest’anno e terranno impegnati anche i fan durante l’attesa”, le sue parole.

Si vocifera di tre concerti a San Siro nel 2022 ma l’ostacolo principale potrebbe essere proprio lo stadio stesso e l’ingorgo di richieste da parte dei promoter per i migliori concerti italiani ed internazionali che si andrebbero ad accumulare dopo due anni di pausa.

Springsteen potrebbe presentare l’album Letter To You, rilasciato negli scorsi mesi, ma anche il nuovo progetto discografico all’orizzonte che potrebbe consistere in un box speciale o in una raccolta celebrativa ma anche in un nuovo disco di inediti.