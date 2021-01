Harry Styles e Olivia Wilde fidanzati? Circola in questi minuti il gossip che vuole l’ex One Direction e la bella attrice (volto noto soprattutto per il suo ruolo in Dr House M.D.) pronti a sconvolgere il gossip di questo inizio 2021 presentandosi mano nella mano verso l’altare, ma non per il loro matrimonio. Lei bellissima, con i capelli lunghi, abito lungo e mascherina pronta a mostrare i suoi occhi penetranti e lui con i pantaloni a zampa e cravattino in piene stile Texas (in Gucci), ma la cosa che non abbiamo potuto fare a meno di notare è che i due sono arrivati mano nella mano mostrandosi ai presenti (paparazzi compresi) affiatati e incollati.

I rumors sulla loro possibile liason circola ormai dal fine settimana da quando il cantante ha portato Olivia Wilde come suo ospite al matrimonio di 16 persone del suo manager Jeffrey Azoff a Montecito, in California. La coppia è stata avvistata di nuovo lunedì a casa di Styles al ritorno dal viaggio con i bagagli al seguito e questo confermerebbe non solo che i due siano fidanzati ma che stiano condividendo lo stesso tetto. Secondo una fonte che ha parlato al Daily Mail “Olivia e Harry si sono avvicinati e la coppia ha passato molto tempo insieme nelle ultime settimane”.

Galeotto è stato il set di Don’t Worry Darling, il nuovo progetto che vede Olivia Wilde impegnata alla regia proprio in quel di Montecito. Sul set è presente anche Harry Styles che alla fine ha preso il posto di Shia LaBeouf e lei stessa si era detta felice di questa occasione perché lo ritiene “molto moderno e privo di qualsiasi traccia di mascolinità tossica”. Forse proprio questi elementi l’hanno conquistata visto che in pochi mesi Harry Styles e Olivia Wilde si sono fidanzati o, almeno, si stanno frequentando.

Lo scorso novembre è venuta a galla la notizia che parlava dell’addio di Olivia Wilde al suo fidanzato Jason Sudeikis dopo oltre otto anni insieme e a questo punto non ci vuole molto a mettere insieme le cose. I due sono rimasti amici per i loro figli ma adesso l’arrivo di Harry Styles poche settimane dopo potrebbe cambiare già le cose per tutti i protagonisti di questa storia (fan degli One Direction compresi).