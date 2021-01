L’avvio di 2021, complice l’approdo negli ultimi mesi della next gen, ha visto un notevole fermento sul fronte GTA 6. Il nuovo capitolo del franchise di Rockstar Games è atteso al varco dai fan trepidanti, che smaniano nell’attesa di potersi tuffare in una nuova avventura. Un fuoco dell’hype come sempre elevatissimo a cui, come di consueto, non viene fornito ulteriore carburante dagli addetti ai lavori. Le bocche del team di sviluppo sono cucitissime, e non ci sono dettagli precisi in merito a quale sarà il futuro della serie.

Ovviamente la politica adottata da Rockstar Games, in questo caso per GTA 6, non ferma i rumor e le indiscrezioni che trapelano in rete. La voglia di news in merito spinge non pochi utenti ad affidarsi a indiscrezioni molto spesso ben poco fondate. Ma talvolta è possibile fare riferimento a insider che magari ne sanno qualcosina in più.

GTA 6, quando arriverà?

E proprio a tal proposito è intervenuto nelle ultime ore Yan2295, personaggio del web che ha dimostrato nel tempo di avere evidentemente informatori importanti. Le sue anticipazioni sulle novità in arrivo dal mondo di GTA Online hanno nel tempo dimostrato veridicità. Elemento che chiaramente avvalora quanto viene da lui segnalato tramite i propri profili social.

Ecco che quindi, nel momento in cui accenna a qualcosa su GTA 6, è normale che gli orologi si fermino. Peccato che, purtroppo, le notizie non siano di quelle incoraggianti, o quantomeno non in grado di soddisfare le aspettative della community.

Una sorta di telegramma quello lanciato nel recente cinguettio su Twitter, dove è lapidario: “Si, GTA 6 è in fase di sviluppo. No, non arriverà a breve. No, non so quando verrà annunciato o rilasciato. Ora potete smettere di chiedermelo”.

Yes GTA 6 is being developped.

No it's not coming soon.

No I don't know when it's gonna be announced or released.

You can stop asking now. — Yan2295 (@Yan2295) January 2, 2021

Un post reso necessario evidentemente dalle pressanti richieste della community, che cerca in tutti i modi news sulle prossime mosse di Rockstar Games. Occorre quindi pazientare per poter avere dettagli concreti su quello che sarà il futuro della serie.

Fonte