L’arrivo sulla scena videoludica di PS5 e Xbox Series X e S non si traduce automaticamente per PS4 e Xbox One in un pensionamento. Le piattaforme (cosiddette) old gen sono infatti belle pimpanti, e promettono di tenere compagnia ancora per un po’ di tempo.

Complice l’impossibilità di accedere effettivamente ai nuovi hardware – le scorte sono in fase di rifornimento – le “vecchie” console sono pronte a tirarsi a lustro. E non sono pochi i team di sviluppo che concedono loro ancora un bel po’ di attenzioni, con diversi titoli in fase di sviluppo pronti a esordire nei prossimi mesi.

Difficile dire quando la situazione cambierà, sebbene l’avvicendamento tra old gen e next gen comincerà a incrementare il passo nella prima parte del 2021. Nessun riposo sugli allori per alcuno, con il prossimo futuro che chiede a tutti di rimboccarsi le maniche.

PS4 presto in sconto? Le possibili mosse del prossimo futuro

Per PS4 e Xbox One potrebbe molto presto cominciare la cavalcate finale, il cosiddetto canto del cigno. L’indiscrezione è partita da un rivenditore nipponico, che ha sottolineato di come, molto presto, alcuni modelli della console Sony potrebbero non essere più disponibili per l’acquisto.

Il tutto sarà legato al mancato approvvigionamento da parte dello stesso rivenditore, che non si rifornirà più, complice l’evidente riduzione delle richieste pervenute. Questo si potrebbe tradurre, nel giro di poco tempo, in sconti utili a svuotare il magazzino dalle scorte in eccesso. Si cerca quindi di fare spazio alle novità, in particolar modo a PS5 e Xbox Series X e S, che si spera molto presto arrivino ad affollare le corsie dei negozi.

Non è da escludere che una manovra come quella ipotizzata per il mercato giapponese, con tagli sul prezzo di PS4, arrivi anche dalle nostre parti. D’altronde, se si dovesse tardare eccessivamente sulla vendita di questi hardware, potrebbe risultare difficile poi smaltire le scorte di magazzino a un prezzo in grado di generare un utile per i rivenditori. Occhio quindi alle prossime settimane: qualcosa potrebbe muoversi su questo fronte.

