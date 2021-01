Gli artisti ricordano Pino Daniele nel triste giorno dell’anniversario della morte. Il genio partenopeo ci ha lasciati 6 anni fa, quando il 4 gennaio 2015 morì a causa di un infarto presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma dopo una corsa disperata dalla sua abitazione di Orbetello.

Nelle ultime ore il primo ad esprimere un pensiero sul grande assente è stato il figlio Alessandro attraverso l’account Pino Daniele Trust Onlus. In un post pubblicato questa mattina il figlio dell’artista ha ricordato il padre con parole piene di affetto e dolore. Intanto gli artisti si uniscono al cordoglio celebrato oggi e riversano sui social i ricordi e i pensieri su Pino Daniele.

Emma Marrone pubblica una foto che la ritrae insieme a Pino Daniele. Lo scatto era stato immortalato nel 2012 in occasione dei Wind Music Awards quando i due artisti duettarono sulle note di Io Per Lei e Quando. Anche Fiorella Mannoia pubblica un’immagine di un concerto. Era il 2014 e insieme a Pino Daniele cantò sulle note di Senza ‘E Te all’Arena di Verona.

Era il 2008 quando Giorgia e Pino Daniele si esibirono insieme in Piazza del Plebiscito, a Napoli. La voce di Come Saprei, in quell’occasione, duettò con il cantautore partenopeo sulle note di Vento Di Passione e di quella serata Giorgia pubblica un fotogramma. Eros Ramazzotti pubblica una foto di Pino Daniele nelle stories di Instagram e aggiunge un cuore.

Enrico Ruggeri si unisce al tributo e pubblica un’immagine di un concerto tenuto in Piazza del Duomo, a Milano. I due artisti sorridono divertiti, e ritrovare quello scatto e non poterlo condividere con il grande assente fa un certo effetto.

I post e le testimonianze con cui gli artisti ricordano Pino Daniele sono in continuo aumento, e non mancano parole piene di affetto per celebrare uno dei cantautori più influenti della scena italiana.