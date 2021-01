Da alcuni giorni a questa parte si parla del lancio sul mercato di una particolare edizione dei biscotti Abbracci, quelli che per intenderci sono prodotti da Mulino Bianco, e che a quanto pare potrebbero dare un supporto alle famiglie degli infermieri. Il personale sanitario, parlando di Coronavirus, in questi mesi si è ritrovato spesso e volentieri al centro di notizie controverse, ma quella che si appresta ad andare incontro a conferme oggi 4 gennaio ha tutta l’aria di essere una cosa bella.

Conferme sui biscotti Abbracci Mulino Bianco per infermieri: arriva una nuova edizione

In particolare, le indiscrezioni di questi giorni ci parlano della commercializzazione di biscotti Abbracci Mulino Bianco dedicata proprio al mondo degli infermieri, anche se sarebbe più corretto parlare in modo generico di personale medico. Su Facebook gira la foto di alcuni pacchi, la cui grafica anticipa a conti fatti che il denaro raccolto tramite la vendita di questa edizione specifica sarà devoluta ad alcune famiglie. Probabilmente, ci si concentrerà su quei nuclei familiari dove sono state registrate perdite.

Mancano ancora i dettagli ufficiali e definitivi dell’iniziativa, ma tutto lascia pensare che stiamo andando in quella direzione. Del resto, abbiamo anche un post su Facebook di Mulino Bianco che a conti fatti conferma l’esistenza dell’iniziativa. Ci sono anche voci secondo cui annunci ufficiali e definitivi sull’edizione limitata dei biscotti Abbracci arriveranno il prossimo 8 gennaio, e che l’incasso da devolvere in beneficenza riguarderà le vendite registrate durante il mese in corso.

Continuerò a monitorare la questione e pubblicherò ulteriori informazioni sui biscotti Abbracci per infermieri nel momento in cui da Mulino Bianco o da Barilla arriveranno maggiori dettagli dall’azienda. Nel frattempo, abbiamo le prime certezze in merito ad un’iniziativa lodevole a prescindere. Restate sintonizzati sulle nostre pagine.