La Xiaomi Mi Band 5 è una tra le smartband più richieste (nel 2021, su Amazon, si è già resa protagonista di un’offerta, ma non così succulenta), e tra l’altro non capita neanche tutti i giorni di trovarla in offerta, men che mai al prezzo che stiamo per illustrarvi. Esselunga la propone fino al 13 gennaio 2021 (anche se probabilmente le scorte disponibili finiranno molto prima) a 29,90 euro, con l’unica limitazione di poterla acquistare solo nei negozi fisici della nota catena di supermercati e superstore operante nel Centro e Nord Italia.

La Xiaomi Mi Band 5 ormai la conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni, ma vogliamo comunque elencarvi a seguire i tratti tecnici salienti per fornirvi un quadro più completo del prodotto di cui si sta parlando: schermo AMOLED da 1.1 pollici con look a capsula, sensore per il rilevamento del battito cardiaco sul retro, cinturino colorato in gomma, corpo impermeabile fino a 5 ATM, autonomia fino a 20 giorni con un solo ciclo di ricarica. La Xiaomi Mi Band 5 è anche capace di monitorare fino a 11 sport diversi, e di riconoscere quello che si sta praticando per tenere traccia dei propri progressi.

Il prezzo è incredibile (dubitiamo riuscireste a trovare il braccialetto intelligente a meno), parliamo anche dell’ultimo modello (in attesa arrivi quello di quest’anno, atteso, se tutto va bene, per il mese di giugno), non c’è altro tempo da perdere (sempre che abitiate nelle vicinanze, trattandosi, lo ripetiamo ancora una volta, di un’offerta valida solo nei punti vendita aderenti, e non per gli acquisti online). A questa pagina trovate l’elenco completo dei negozi fisici Esselunga dove poter acquistare, se ancora disponibile, la Xiaomi Mi Band 5 al prezzo di 29,90 euro. Un vero affare, lasciatevelo dire: fateci sapere se siete riusciti a comprare l’accessorio, e se soprattutto avete colto l’offerta in questione.