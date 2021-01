Il finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina conclude definitivamente la serie con una stagione non proprio all’altezza delle aspettative. L’episodio conclusivo ha inoltre decretato il destino della streghetta protagonista, ma l’emblematica scena agli ultimi minuti lascia perplessi e con qualche dubbio. Cerchiamo perciò di ripercorrere cos’è accaduto nel finale della serie Netflix.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Abbiamo già sottolineato come l’ultimo episodio non abbia a pieno soddisfatto i fan. Complice una stagione troppo frettolosa, storyline lasciate incompiute e personaggi mal sviluppati, l’avventura conclusiva di Sabrina Spellman ha lasciato un po’ l’amaro in bocca.

In realtà, la stagione conclusiva conta i primi morti fin dall’inizio. Nel secondo episodio, il secondo orrore di Eldritch strappa il cuore di Dorian Gray; poi è la volta del figlio di Lilith, Adam, il cui destino sembra confermato nel quinto episodio; Sabrina perde la sua gemella nel penultimo episodio della serie, non senza prima aver avvisato dell’arrivo del Vuoto.

Arriviamo quindi al finale. Per salvare la vita ai suoi cari, la strega si sacrifica con un incantesimo che si rivela fatale; verrà seppellita accanto alla sua gemella, e andrà nell’aldilà dove si riunisce con Nicholas. Viene infatti svelato che il suo innamorato si è volontariamente tolto la vita per stare accanto a lei nell’eternità. Un finale alla Romeo e Giulietta che non è stato molto apprezzato dai fan.

Ma tutto ciò cosa significa per Sabrina e Nicholas? La questione è abbastanza complessa e va a toccare un tema delicato, quello del suicidio giovanile. La morte della protagonista è ovviamente una scelta logica per via della cancellazione della serie, ma non necessaria. Sabrina Spellman aveva da poco compiuto 17 anni e, dopo tutto quello che aveva affrontato nelle passate stagioni, possibile non c’era altra alternativa per evitare il sacrificio?

Inoltre sembra che la stagione intera sia stata pensate per far redimire il personaggio di Nicholas che, ricorderete, ha iniziato il suo percorso facendo il doppio gioco con Lucifero. Una strada intrapresa troppo frettolosa che meritava ulteriore approfondimento.

Il delicato tema del suicidio, affrontato altrove in serie come Tredici, dove è riportato graficamente in scena con attenzione particolare, nel finale di Sabrina perde di significato e viene addirittura romanticizzato. I due amanti sono sì, insieme per sempre, ma a quale prezzo? Hanno entrambi rinunciato alla possibilità di vivere, crescere e invecchiare come persone normali. Un desiderio che Sabrina ha espresso fin dall’inizio.