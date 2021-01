Il turno di campionato che ci siamo appena lasciati alle spalle ha portato con sé importanti risposte per Inter e Juventus, ma anche il doppio infortunio di Lukaku e Morata. Se ieri sono bastati i loro compagni di reparto nei rispettivi attacchi, le prossime partite che aspettano le due squadre presentano prospettive diverse, fino ad arrivare allo scontro diretto in programma tra poco meno di due settimane. Come avvenuto qualche settimana fa con Berardi, cerchiamo di fare ordine con le ultime notizie disponibili a proposito di entrambi.

Il doppio infortunio di Lukaku e Morata: quali sono le ultime notizie

Partiamo dal presupposto che, al momento, non abbiamo ancora notizie definitive a proposito del doppio infortunio di Lukaku e Morata. Gli esami strumentali arriveranno domani probabilmente, considerando il fatto che in circostanze simili la prassi consiglia di attendere almeno 48 ore prima di procedere. Tuttavia, le ultime notizie ci forniscono un quadro parziale della situazione. Raccogliendo alcune indiscrezioni, infatti, è possibile immaginare un potenziale scenario per il rientro di entrambi.

Per quanto riguarda l’infortunio di Lukaku, le prime indiscrezioni parlano di una contrattura che potrebbe costringere Conte a rinunciare a lui in occasione della trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Se il problema che lo ha costretto ad abbandonare il campo contro il Crotone dovesse essere “contenuto”, l’ex Manchester United potrebbe rientrare già contro la Roma domenica prossima. Per poi farsi trovare pronto nel big match tra Inter e Juventus della settimana successiva.

Partita alla quale dovrebbe partecipare anche Morata. Il suo risentimento muscolare, stando alle ultime notizie, dovrebbe tenerlo lontano dal camp per circa dieci giorni, garantendogli una convocazione proprio coi nerazzurri. Dunque, una situazione al momento abbastanza chiara a proposito degli infortuni di Lukaku e Morata, ma ne sapremo di più solo nella giornata di domani.