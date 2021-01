Dopo otto lunghi anni di sviluppo e una trafila di rinvii, lo scorso 10 dicembre Cyberpunk 2077 ha fatto finalmente il suo grande debutto sul mercato, andando ad invadere con le sue luci al neon un po’ tutte le piattaforme da gaming attualmente in commercio. E se è vero che la stampa specializzata ha elogiato la versione PC per soluzioni di gameplay, narrazione e prestazioni tecniche, lo stesso non si può dire per le versioni old-gen dedicate ai possessori di PS4 e Xbox One. Versioni, queste, che come molti di voi già sapranno sono state inficiate da una pletora di bug e criticità grafiche, tanto da spingere gli sviluppatori di CD Projekt RED a scusarsi con l’utenza e a promettere provvidenziali patch correttive tra gennaio e febbraio. Oltre che un piano di rimborsi appoggiato poi anche da Sony con il ritiro del titolo in edizione digitale dal PlayStation Store.

Quello di Cyberpunk 2077 è un caso più unico che raro nell’industria, e purtroppo pare non volersi assolutamente arrestare. Dopo il problema della corruzione dei salvataggi, i gamer impegnati tra le strade di Night City stanno ora segnalando in massa un bug che blocca del tutto l’accesso alle armi e agli oggetti consumabili. Questa falla, come è possibile leggere sulle pagine del forum ufficiale della software house polacca – collegandovi a questo indirizzo -, rientra tra i “bug critici” del videogame sci-fi dagli stessi autori della trilogia ruolistica di The Witcher, ed è particolarmente fastidioso in quanto non permette al protagonista V di imbracciare alcun tipo di arma o nei casi più gravi addirittura di sferrare attacchi a mani nude, come se si trovasse in un’area sicura o in una sessione di dialogo.

Per il momento, in attesa di una soluzione definitiva, la community di Cyberpunk 2077 propone tre alternative per provare ad aggirare il problema delle armi. La prima è la più banale, e consiste nel recuperare un file di salvataggio precedente a quando si è presentata la criticità. La seconda soluzione è del tutto in game e prevede di recarsi nel condominio in cui vive il nostro protagonista: una volta giunti sul posto, basta dialogare con il venditore di armi da fuoco del locale negozio, parlare con il venditore sottobanco di armi contundenti sedendosi sulla panchina e, alla fine, posizionarsi di fronte al robot da combattimento che si trova al centro del ring. La terza e ultima opzione consiste nel recarsi presso un JoyToy nel quartiere a luci rosse di Japan Town e richiederne le prestazioni.