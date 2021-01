Adriano Celentano e Claudia Mori faranno il vaccino contro il Coronavirus, lo comunicano in diretta su Rai1 nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in scena ieri, domenica 3 gennaio 2021.

La prima domenica del 2021 in casa Rai è con Mara Venier che accoglie in studio l’attrice Giovanna Ralli ai suoi 86 anni di età e ricevi una telefonata inaspettata da parte di Adriano Celentano.

In collegamento da casa, dove è chiuso ormai da un anno in compagnia di sua moglie, Claudia Mori, Celentano ha voluto fare gli auguri a Giovanna Ralli e ha detto la sua sul vaccino anti Covid-19, che farà assolutamente.

“Io e Claudia siamo chiusi da praticamente un anno in casa e l’altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe… Il vaccino? Io non ho mai fatto ma sono d’accordo di farlo ora”, sono le parole del Molleggiato in diretta nel pomeriggio di Rai1.

Il motivo del collegamento è legato proprio al compleanno di Giovanna Ralli, nei confronti della quale si complimenta, colpito dalla sua freschezza nonostante sia quasi al traguardo dei 90 anni.

“Sono rimasto colpito dalla tua freschezza Giovanna e soprattutto dalla tua bellezza; hai sbagliato a dire l’età, hai detto di avere 35 anni in più. Stavo mangiando una mela, e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia: “Ma quella che non sarà mica Giovanna Ralli? Impossibile”. Così Claudia mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta. Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza”, ha concluso.

Mara Venier ha poi indagato sulle condizioni di salute del Molleggiato che ha dichiarato di essere in perfetta forma e di attendere che arrivi il suo turno per sottoporsi al vaccino anti Covid-19.

“Sto bene grazie, io e Claudia siamo rinchiusi dentro casa da tanto tempo. Praticamente è un anno”, ha dichiarato. Adriano Celentano e Claudia Mori faranno il vaccino contro il Coronavirus non appena possibile: “Non ho mai fatto il vaccino ma adesso sono d’accordo, lo farò, lo farà anche Claudia”.