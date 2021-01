Tutto è pronto per il finale di Una Mamma per Amica che chiuderà i battenti domenica 10 gennaio su La5, ma sarà davvero il capitolo finale delle ragazze Gilmore oppure no? In molti sono pronti a scommettere che ci sarà un film, altri ancora preferiscono non andare oltre per evitare che ci sia un’altra delusione dopo quello che abbiamo visto in questo revival. Fatto sta che anche il pubblico italiano si deve preparare al finale, Autunno, che andrà in onda domenica 10 gennaio nel prime time su La5.

Prima del finale della prossima settimana, l’appuntamento con Una Mamma per Amica è fissato per oggi, 3 gennaio, con Estate in cui Rory interviene per evitare la chiusura del quotidiano di Stars Hollow mentre Lorelai si unisce al comitato consultivo per il musical di Taylor. La loro vita privata non va meglio visto che la giovane è sempre più in crisi, non riesce a trovare lavoro e l’unica proposta che riceve è quella di Babette.

Il fatto di essere tutti nelle stesse condizione spinge i ragazzi che hanno frequentato il college e sono ancora senza lavoro a creare un gruppo. Qui Rory potrebbe trovare ispirazione, o almeno confrontarsi con i suoi coetanei ma siamo sicuri che questo la aiuterà ad accettare il suo futuro.

Il finale, Autunno, andrà in onda domenica prossima con un carico di emozioni che sicuramente farà piangere i fan della serie, soprattutto quelli storici. Il fatto che Rory non riesca ancora a trovare la giusta ispirazione la mette in crisi e quando Logan prova ad aiutarla regalandole la casa di famiglia nel Maine per farle scrivere il suo libro, lei declina l’offerta perché ha capito qual è il giusto posto per farlo: lo studio di nonno Richard.

Sullo sfondo rimane Lorelai pronta a sposare il suo Luke ma anche a comprare uno spazio in paese per il Dragonfly ma per farlo deve chiedere un prestito alla madre che in cambio le chiede nuove promesse. A concludere la puntata finale di Una Mamma per Amica ci pensa una rivelazione sconvolgente di Rory, cosa sta nascondendo?