Ci apprestiamo a vivere giorni decisivi per quanto riguarda la riapertura palestre, perché se da un lato ci sono segnali non così incoraggianti giunti di recente in primis da un leggero rialzo della curva dei contagi, al contempo bisogna considerare alcuni aspetti aggiuntivi rispetto a quelli presi in esame ieri. La partita decisiva, infatti, si giocherà le prossima settimana, ma ora sappiamo che ci sono diverse correnti che spingono verso una celere ripresa di attività ormai in ginocchio da mesi.

La riapertura palestre ed il calendario che ci arriva dal CTS

Alcune informazioni molto importanti sotto questo punto di vista ci arrivano da Sky, che a sua volta parlando di riapertura palestre a gennaio cita alcune freschissime dichiarazioni rilasciate dalla coordinatrice della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, vale a dire Tiziana Gibelli. Quest’ultima ha parlato in modo esplicito e pubblico della necessità di introdurre regole più rigide, tramite le quali potrebbe essere possibile riaprire le palestre dal 15 gennaio.

Un’apertura importante, in controtendenza con le sensazioni negative degli ultimi giorni, che tuttavia deve seriamente tenere in considerazione le previsioni che verranno avanzate a breve dal Comitato Tecnico Scientifico. Senza il parere favorevole del CTS, infatti, ogni discorso sulla riapertura palestre diventa superficiale ed inutile. In questo senso, la stessa Gibelli ha aggiunto che valutazioni più attendibili in questo senso verranno fatte solo dopo il 6 gennaio, tracciando un bilancio sui contagi in seguito alle festività natalizie.

Dunque, da questo momento abbiamo quantomeno un calendario di lavori più o meno preciso, con cui analizzare bene quando avremo ulteriori aggiornamenti sulla possibile riapertura palestre a gennaio 2021. Mai come in questo caso, tutto è nelle mani del senso di responsabilità degli italiani. Ci sarà una svolta a stretto giro? La speranza di tutti va in quella direzione, con regole rigide che potrebbero prevedere più tamponi per tutti. Staremo a vedere.