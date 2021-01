Sapevamo sarebbe stato presentato negli inizi del 2021 il primo smartwatch OnePlus, che, a quanto sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni trapelate su ‘androidcentral.com‘, avrebbe deciso di passare prima per una smart-band economica, sfidando da vicino la Xiaomi Mi Band 5, che sappiamo detenere il primato delle vendite in questo segmento. Il braccialetto intelligente dovrebbe disporre di uno schermo AMOLED, essere resistente all’acqua ed avere una batteria che possa garantire svariati giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica.

La smartband di casa OnePlus sarà inizialmente riservata al mercato indiano, e costerà all’incirca 3000 rupie (il corrispettivo di 33 euro al cambio attuale). La vendita verrà poi estesa ad altri Paesi. Il leaker @Stufflistings ne ha condiviso la prima immagine su Twitter, così da stroncare ogni possibile dubbio restante (la trovate subito sotto). La fonte si è anche espressa circa il lancio dell’indossabile, prefissato nel corso del Q1 2021 (magari tra gennaio e febbraio), a distanza di poche settimane dalla presentazione dei OnePlus 9, che dovrebbe avvenire nel mese di marzo.

In ogni caso, lo smartwatch OnePlus sarà comunque lanciato: Pete Lau, CEO del marchio cinese, lo ha confermato in prima persona, parlando espressamente di ‘orologio’ e non di una semplice fitness-band. Già da diverso tempo il produttore intendeva entrare nel segmento dei wereable, ma finora era rimasta nell’ombra ritenendo il sistema operativo WearOS by Google troppo acerbo per poter competere ad armi pari con la concorrenza (non è stata citata apertamente, ma tutto lascia credere che il dirigente si riferisse ad Apple ed al suo watchOS). Aspettiamoci presto una smartband, e magari uno smartwatch, da parte di OnePlus nel giro di pochissimo tempo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.