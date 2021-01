Dopo le tante offerte del Black Friday e natalizie, ora è tempo di guardare al futuro con il nuovo Volantone GameStop, che arriva puntuale in questo gennaio 2021 con tanti sconti riservati al popolo di videogiocatori. Sconti che, come da tradizione, potete consultare nel loro insieme sul sito ufficiale della nota catena di rivendita, e che si concentrano tanto sui titoli presenti sui lidi PlayStation quanto su quelli Nintendo e Microsoft. E che, in ultima analisi, saranno attive in negozio e online sino al prossimo 27 gennaio.

Andiamo allora ad analizzare insieme le nuove offerte del Volantone GameStop di gennaio 2021, andando ad individuare quelle più interessanti ed effettivamente appetibili. Partiamo dal fronte Sony, che si fa protagonista con PlayStation 4 500 GB con FIFA 21 e un voucher FUT 21 a 329,98 euro, PS4 500 GB con voucher di Fortnite Battle Royale a 279,98 euro e PS4 Pro 1TB con voucher di Fortnite, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e 5 euro di credito PSN a 399,98 euro. Non solo, per tutti coloro che sono riusciti a compiere il salto sulla next-gen giapponese, da GameStopZing sono attivi anche sconti per gli accessori di PS5, assieme a vantaggiosi incentivi. Nello specifico, all’acquisto di una Telecamera HD PS5 a 69,98 euro potremo abbinare 10 euro di credito PSN o 1 mese di DAZN o 1 mese di Spotify, mentre acquistando il DuaSense a 70,98 euro otterremo 1 mese di PlayStation Plus – a proposito, avete già scoperto quali saranno i titoli gratuiti di gennaio?

Passando sul fronte Microsoft, troviamo tra le offerte anche i controller Xbox Series X e Series S, disponibili nelle colorazioni nera, bianca e blu a 49,98 euro assieme ad una copia dello sparatutto Titanfall 2 per Xbox One. Il Volantone GameStop prosegue con le offerte Nintendo, considerando che è possibile risparmiare 20 euro sull’acquisto di Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite facendo il Premium Pass. Coloro che già possiedono la console, possono invece lasciarsi tentare – fino al 13 gennaio – da un’ampia selezione di giochi Nintendo Switch in offerta a 49,99 euro, come Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D All Stars, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 3, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Spada/Scudo, e Pikmin 3 Deluxe.