Giulia Salemi vittima di slut-shaming per la storia con Pierpaolo Pretelli e il popolo dei social si spacca. Una giovane ragazza arriva al Grande Fratello Vip 2020 e si lascia andare ad effusioni e coccole con un giovane e single compagno d’avventura, cosa c’è di male in tutto questo? Siamo ormai nel 2021 si parla di parità di sessi, di amore universale, di coppie gay e di libertà sessuale ma poi si scivola sulla banana e ci si offende se una ragazza e un ragazzo si lasciano travolgere dalla passione.

A mettere Giulia Salemi alla gogna ci hanno pensato i fan dei cosiddetti Gregorelli ovvero la coppia formata da Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. L’uscita dalla casa della calabrese ha permesso all’ex velino di riprendersi in mano la propria vita ma il fatto che questo implichi la voglia di sentirsi bene e lasciarsi coccolare dalla Salemi, ha fatto infuriare tutti quelli che sognano ancora il lieto fine per lui e la Gregoraci. Ma quale lieto fine se la storia non è mai esistita?

Alcuni pensano che la Gregoraci, che si è trattenuta nella casa, si sarebbe liberata con Pierpaolo una volta fuori, altri ancora pensano che i famosi paletti esistevano proprio perché la calabrese voleva solo giocare per far parlare di lei fuori dalla casa e quindi usando questa pseudorelazione, fatto sta che alla fine è terminato tutto quando lei è uscita. E allora cosa c’è di male nella voglia di Pierpaolo Pretelli di voltare pagina? A chi deve dare conto Giulia Salemi se vuole lasciarsi andare alle emozioni?

Al grido di #iostoconGiulia e in nome della parità e del rispetto di una giovane donna, il popolo dei social si è mobilitato oggi pomeriggio in difesa della Salemi che rischia davvero di vedere compromesso il suo percorso a Grande Fratello Vip 2020 appena finirà in nomination. Chi la salverà? Lo scopriremo domani sera visto che Giulia Salemi è finita in nomination e rischia seriamente di uscire.