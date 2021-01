L’anno è cominciato da appena una manciata di giorni, ma le vacanze per i calciofili nostrani sono da archiviare. La diretta tv e streaming della Serie A riporta in campo i calciatori di tutte le squadre della massima serie italiana. In una giornata che si preannuncia ricca, anzi, ricchissima di spettacolo.

Per la prima volta da un po’ di tempo infatti tutte le dieci partite che vanno a comporre la giornata del calendario sono state inserite nelle stesse ventiquattr’ore. Un qualcosa di anacronistico, e che coglie quasi alla sprovvista gli appassionati. L’abitudine è infatti quella di assistere al cosiddetto “spezzatino”, la distribuzione delle partite in un arco temporale che talvolta va dal venerdì al lunedì.

In quest’occasione, per la diretta tv e streaming della Serie A si è deciso di andare controtendenza, e creare un vero e proprio “assembramento” in termini d’orario. In particolar modo alle 15 ci sarà un sovraffollamento di partite, con gli immancabili anticipi e posticipi, sempre in giornata, che sapranno riempire un palinsesto come sempre ricchissimo.

Diretta tv e streaming Serie A tra Sky e DAZN

Per la diretta tv e streaming della Serie A si parte alle 12.30 con Inter – Crotone, match disponibile sui canali Sky. Storia analoga per quanto concerne i match delle 15.00 di Atalanta – Sassuolo, Cagliari – Napoli e Fiorentina – Bologna, oltre a Spezia – Lazio e Genoa – Hellas Verona, tutti disponibili sulla piattaforma satellitare. Mentre per Parma – Torino e Roma Sampdoria, in campo sempre alle 15.00, sarà necessario essere in possesso di un abbonamento a DAZN.

Per il match delle 18.00, quello tra Benevento e Milan, si tornerà ancora una volta su Sky, mentre la chiusura della giornata con la partita tra Juventus e Udinese alle 20.45 toccherà a DAZN. Un vero e proprio ping pong quello tra le due piattaforme, nel rispetto della divisione 7/3 dei match appannaggio dell’emittente satellitare. Per una giornata di calcio dal sapore nostalgico, con tutte le partite condensate nella sola giornata di domenica.