Ci saranno probabilmente nuove regole dal 7 gennaio per contenere i contagi da Covid-19 e prevenire un’eventuale terza ondata (la seconda non si è del tutto placata, questo è bene ribadirlo). Come riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica‘, il Governo starebbe decidendo di applicare ulteriori strette dopo le festività natalizie: il verdetto arriverà già nelle prossime ore (purtroppo la curva epidemiologica cresce, e continuerà così per almeno un’altra settimana secondo le ultime previsioni), o comunque entro l’inizio della prossima settimana (per meglio prepararsi alle direttive da seguire, al momento ancora in fase di concepimento).

Le nuove regole dal 7 gennaio potrebbero includere una zona gialla più restrittiva. In primo luogo dovrebbero esserci nuovi criteri per l’Rt, che consentiranno di stabilire con numeri meno emergenziali le zone arancioni e rosse di carattere regionale. In secondo luogo, non sono escluse zone rosse nei fine settimane su tutto il territorio nazionale, e quindi anche nelle Regioni gialle (chiusura di bar, ristoranti, centri commerciali, negozi e divieto degli spostamenti non necessari). Per quanto riguarda i restanti giorni sono in studio altre limitazioni per la circolazione intercomunale e interregionale.

L’aumento dei contagi dovrebbe perdurare per almeno un’altra settimana, poi si vedranno, si spera, gli effetti delle restrizioni imposte durante le festività natalizie, augurandoci che i ritrovi tra parenti e amici non pesino troppo sui dati epidemiologici, purtroppo, almeno per il momento, in crescita costante. Le nuove regole dal 7 gennaio si dice saranno queste, ma naturalmente trattasi ancora di indiscrezioni (non sono arrivate ufficialità dal Governo, sia ben chiaro). Non è il caso di lasciarsi prendere dall’ansia prima del tempo: aspettiamo sia il premier Conte ad illustrarci le novità che ci attendono). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.