La caduta di Papa Francesco oggi è una bufala priva di fondamento, così come l’espressione ‘anche il 2021 è andato’ che sta accompagnando le immagini del pontefice effettivamente scivolato, anche se durante una Messa celebrata in Polonia il 28 luglio 2016 (il video in allegato lo dimostra senza dubbio alcuno), che nulla ha a che vedere con la giornata odierna. Bergoglio è stato spesso reso protagonista indiretto di simili dicerie, come l’ultima che insisteva sulle dimissioni che avrebbe presentato entro la fine dell’anno, poi smentita dai fatti (Papa Francesco ha solo saltato la celebrazione della Messa di San Silvestro per un attacco improvviso di sciatica, fortunatamente rientrato con un po’ di riposo).

La caduta di Papa Francesco oggi è una bufala, non dategli affatto peso, ed il 2021 non è per niente andato, come qualcuno si sta divertendo ad affermare prendendo per i fondelli i più creduloni (come purtroppo spesso succede). Potrebbe trattarsi di una semplice battuta, seppur di pessimo gusto, in collegamento al contatto che si verificò tra il pontefice e la signora di origini asiatiche all’incirca un anno fa, poco prima che la pandemia dilagasse nel mondo. Con la bufala della caduta di Papa Francesco oggi non si sta tentando di fare altro che questo, ovvero insinuare il dubbio che, dato il presunto scivolone di Bergoglio (che c’è effettivamente stato, ma nel 2016), il 2021 sia già stato compromesso, venendo in futuro caratterizzato da una serie di sfortune impronunciabili.

Non c’è da temere per il nuovo anno, né tanto meno per Bergoglio: la caduta di Papa Francesco oggi è una bufala, come dimostrano le immagini del filmato che vi alleghiamo qui di seguito. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.