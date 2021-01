La presenza di Vasco Rossi a Danza Con Me è stato uno degli eventi più attesi del 2021. Il rocker di Zocca ha presentato il suo nuovo singolo Una Canzone D’Amore Buttata Via e lo ha fatto nell’esclusiva cornice dell’étoile del Teatro alla Scala di Milano. Non solo: in sua compagnia c’era Roberto Bolle che ogni anno, l’1 gennaio, intrattiene l’Italia con il suo spettacolo di danza.

Sorprendente come sempre, a questo giro il Blasco si è mosso al contrario: nel corso delle anticipazioni pubblicate sui social prima della fine del 2020 aveva promesso che avrebbe danzato insieme al maestro, ma così non è stato. Tuttavia lo show è stato memorabile. Vasco ha cantato il suo brano mentre intorno a lui si muoveva la coreografia di Mauro Bigonzetti messa in scena da Roberto Bolle.

Insieme al ballerino hanno danzato Virna Toppi e i ragazzi del Piermarini, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace. Con questa performance Vasco Rossi si è reso il vero protagonista dell’inizio del 2021, grazie al lancio del nuovo singolo e soprattutto per il suo ritorno alla musica. Il video di Una Canzone D’Amore Buttata Via è stato girato a Bologna in Piazza Maggiore e presto sarà disponibile.

Alla fine della performance di Vasco Rossi a Danza Con Me il rocker di Zocca e Roberto Bolle si sorridono e si abbracciano. La loro collaborazione è stata definita dallo stesso Vasco come “sesso sublimato” ma soprattutto come un sincretismo tra rock e danza. La dolcezza del testo si coniuga con una celata disperazione, quasi un modo per declinare il tema dell’amore alla percezione della paura per la pandemia, un nemico storico che ha ridimensionato i rapporti umani, inevitabilmente.

La partecipazione di Vasco Rossi a Danza Con Me è andata in onda ieri sera, 1 gennaio 2021, su Rai 1 con la presenza di Diodato tra gli ospiti.