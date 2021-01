Pugno di ferro del Napoli contro Viktor Osimhen risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti al suo rientro in Italia. Osimhen è finito nella bufera dopo la diffusione del video della sua festa di compleanno celebrata in Nigeria. Osimhen è circondato da amici tutti senza mascherina. Un assembramento pericolosissimo nel momento in cui la pandemia sembra tornata ancora più micidiale.

La violazione del codice di comportamento sottoscritto da tutti i tesserati del Napoli appare evidente.Inevitabile una pesante sanzioni a carico dell’attaccante nigeriano: la multa per Osimhen dovrebbe ammontare a circa 250mila euro, la metà circa del suo stipendio mensile.

Una brutta notizia per il calciatore, ma anche per il club che dovrà rinunciare alle prestazioni di Osimhen ancora per diverse partite. La speranza era di poterlo recuperare per la finale di SuperCoppa (20 gennaio ) contro la Juventus ma questa positività complica tutto il programma di recupero dell’atleta. Osimhen l’ha fatta grossa mettendo a repentaglio la salute sua e dei compagni di squadra. Ma anche il Napoli non può dichiararsi immune da responsabilità. Perchè il club ha autorizzato il ritorno a casa di Osimhen? Un viaggio in aereo ed un soggiorno in Nigeria sono ad altissimo rischio. Bisognava evitarlo a tutti i costi.

Questa vicenda è decisamente imbarazzante. Rischia di aprire una nuova crepa nel rapporto tra atleti e club dopo le multe e le rivolte che finirono per compromettere la passata stagione. Osimhen avrà molto da farsi perdonare quando tornerà sul terreno di gioco. Nonostante la giovane età, l’atleta deve comprendere quanto la società, la squadra ed i tifosi si attendono da lui. E non sono ammesse distrazioni e leggerezze anche nel giorno del compleanno.