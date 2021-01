Si fa tanto parlare dei rumor su GTA 6 sulle console next gen, e se invece arrivasse un GTA San Andreas in salsa rivista e corretta? Una provocazione bella e buona quella che lanciamo questa mattina, sebbene non siamo gli unici ad averci pensati. E, a dirla tutta, neanche i primi.

Eh già, anche perché di grandi classici come il gioco di Rockstar Games non è che se ne sfornino tutti i giorni. A distanza di anni dalla sua release, c’è ancora chi ne desidererebbe una trasposizione sui nuovi hardware arrivati sul mercato. La potenza computazionale a disposizione del team di sviluppo, d’altronde, permetterebbe uno svecchiamento non indifferente. Chiaramente sempre nel rispetto della tradizione e di quello che è stato il gioco datato originariamente 2004.

GTA San Andreas sulla next gen? Un fan ci pensa

E dunque, come sarebbe GTA San Andreas se qualcuno dei vertici di Rockstar Games decidesse effettivamente di ripiazzarlo sugli scaffali in salsa rivista e corretta? La reinterpretazione è stata curata da un utente, che ha postato sul proprio canale Youtube il risultato. E c’è da dire che il tutto non avrebbe nulla da invidiare a uno spot commerciale pubblicizzato da Sony o dai produttori stessi.

Il fascino, quello intramontabile di GTA San Andreas, c’è tutto. Con la cura che, in questo frangente, è stata riposta nello svecchiare i modelli poligonali, che risentivano del peso degli anni. Una veste grafica meno spigolosa e più al passo con i tempi, sebbene le caratteristiche peculiari dell’originale ci siano tutte. Tra le altre, l’aspetto simil-deformed dei personaggi, con le linee somatiche che non sono eccessivamente verosimili. O quantomeno distanti rispetto a quelle di un GTA 5. Ma che comunque sono divenute iconiche.

Quante possibilità ci sono però che effettivamente un progetto del genere possa prendere vita? C’è da dire che purtroppo queste sono parecchio basse. La concentrazione degli addetti ai lavori è ora tutta per il prossimo capitolo della serie, che mira a innalzare ancora una volta l’asticella della qualità. Difficile quindi che scindano la forza lavoro per operare su due fronti differenti. Pare dunque che il tutto sia destinato a restare un bel sogno nel cassetto.

