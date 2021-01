Il modo migliore per cominciare un anno nuovo è sicuramente con una bella scorpacciata di videogiochi. E in questo i giochi gratis Google Stadia arrivano a dare una mano non da poco. La piattaforma del colosso statunitense continua la propria marcia in questo 2021, e vuole cominciare la dodici mesi col piede giusto.

Ecco che quindi arrivano nuovi titoli a solleticare gli appetiti videoludici degli utenti. Produzioni che spaziano in ambiti assai diversi, ma che risultano tutte ugualmente valide per garantire alternative di livello agli appassionati. Quali sono quelli inclusi nella rassegna dei giochi gratis Google Stadia per gennaio 2021? Scopriamoli insieme.

Giochi gratis Google Stadia, i titoli pronti per gennaio 2021

Le buone notizie per l’anno nuovo arrivano subito, e sono numeriche. Non sono quattro i giochi Gratis Google Stadia, bensì cinque! Un incremento che allunga la lista delle produzioni garantite agli appassionati, con grandi nomi coinvolti. Si parte da F1 2020, il titolo dedicato al circus motoristico che ha da poche settimane spento i motori, nell’attesa della nuova stagione.

A fargli compagnia ecco che troviamo Hotline Miami, Figment, Ary and the Secret Seasons e El Hijo: A Wild West Tale. Una lista di giochi molto particolare e variegata, in grado di offrire esperienze ludiche molto diversificate tra loro.

Ricordiamo che i videogiochi in questione non saranno appannaggio di tutti, ma soltanto di coloro che avranno attivo un abbonamento al servizio Google Stadia Pro. Quest’ultimo, a fronte di un costo mensile di 9,99€, garantisce innanzitutto nuovi titoli da inserire nella propria collezione ogni mese. In seconda istanza – e di certo non meno importante, soprattutto per chi vuole godere appieno di ogni gioco – permette di accedere a un sostanzioso upgrade delle performance tecniche. Si può infatti passare, per gli utenti Pro, alla risoluzione in 4K, con il supporto dell’HDR e dell’audio sorround 5.1. Chiaramente il tutto sui sistemi compatibili.