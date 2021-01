Ghali a Danza Con Me viene salutato da Roberto Bolle come farebbero due rapper che si incontrano nel locale più chic e degno di uno status symbol. La voce di Barcellona arriva al Teatro la Scala di Milano per salutare il nuovo anno insieme a Vasco Rossi e Diodato, e il suo show non sarà solamente la celebrazione della sua carriera con l’accompagnamento di una coreografia degna di nota.

Ghali a Danza Con Me vuole iniziare il nuovo anno ribadendo il suo sostegno alla lotta per i diritti civili. Lo ha fatto in passato, quando ha chiesto al mondo intero di non confondere la fede musulmana con il terrorismo e decide di farlo anche nello show di Roberto Bolle.

Prima di esibirsi con un medley, la voce di Ghali a Danza Con Me legge una poesia che parla, appunto, di diritti civili. Si tratta di Still I Rise dell’attivista afroamericana Maya Angelou contenuta nella raccolta And I Still Rise pubblicata nel 1978. Ad accompagnare la lettura di Ghali c’è il ballerino Carlos Kamizele, campione mondiale congolese di street dance.

Qualche minuto dopo Ghali torna in scena ed è pronto per far ballare ancora una volta tutta la squadra di Roberto Bolle. È la volta di Ora D’Aria, hit contenuta nell’album di debutto Album (2017) che in seguito cede il posto a quella bomba di groove che è Mille Pare (Bad Times), inedito contenuto nell’edizione deluxe di DNA insieme a 1993.

DNA Deluxe di Ghali è stato uno degli album più venduti del 2020 e ha decretato l’importanza del rapper milanese nella scena italiana. Con la presenza di Ghali a Danza Con Me il consueto appuntamento dell’1 gennaio di Roberto Bolle si è colorato di tante sfumature: quella rock di Vasco Rossi, quella più intimista di Diodato e quella contemporanea e giovanile del rapper milanese.