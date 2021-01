Lo show di Diodato a Danza Con Me non ha deluso le aspettative. Il vincitore del Festival di Sanremo aveva anticipato che avrebbe mostrato una parte inedita di sé, e con questa promessa è arrivato all’étoile del Teatro alla Scala di Milano con un omaggio ai Beatles.

In un primo momento il cantautore di Aosta ha inaugurato un balletto ispirato all’agente 007 – ed ecco perché una settimana fa sui social aveva mostrato uno scatto che lo ritraeva insieme a Roberto Bolle, schiena contro schiena – per poi passare al canto. Nessun elogio a se stesso, dal momento che Diodato a Danza Con Me non intendeva parlare di sé né celebrare la sua carriera.

Diodato ha cantato i Beatles, e anche a questo giro non ha scelto le classiche canzoni da trenino, da karaoke o da serata revival. Diodato a Danza Con Me ha cantato Golden Slumbers, canzone contenuta nel disco Abbey Road (1969). Lo ha fatto lasciandosi accompagnare da un balletto emozionante di Roberto Bolle insieme ad Agnese Di Clemente, performance ispirata a Lo Schiaccianoci, il capolavoro firmato dal musicista Pëtr Il’ič Čajkovskij su indicazione del coreografo Marius Petipa a fine ‘800.

La performance di Diodato è stata uno dei momenti più alti della serata di ballo andata in onda ieri, 1 gennaio 2021, su Rai 1. L’evento più atteso è stato l’arrivo di Vasco Rossi per presentare il nuovo singolo Una Canzone D’Amore Buttata Via. In realtà il pubblico si aspettava che il rocker di Zocca danzasse insieme a Roberto Bolle, ma così non è stato.

Diodato ha reso omaggio anche agli Eurythmics e la serata è stata all’insegna della musica d’autore. Golden Slumbers dei Beatles è una canzone che pochi conoscono, se non i veri cultori dei Fab Four. Diodato a Danza Con Me ha dunque celebrato i grandi della storia con una performance poetica e dignitosa.