L’approvazione della Legge di Bilancio 2021 da parte del Senato (156 voti favorevoli e 124 contrari) prevede l’introduzione di misure che verranno poste in essere con l’obiettivo di incrementare il tasso di digitalizzazione dell’Italia. Lo smartphone di cittadinanza potrebbe rappresentare l’idea che mancava, che si propone di contribuire alla DAD per le famiglie con reddito inferiore ai 20 mila euro (con almeno un componente alunno o studente universitario), a patto di non avere un contratto di connessione ad Internet, né di telefonia mobile. Gli utenti che ne hanno diritto riceveranno un terminale in comodato gratuito o un bonus di pari valore.

Un’altra misura concepita con l’idea di sostenere i nuclei familiari a basso reddito è quella dei servizi informativi, che consistono in un incentivo massimo di 100 euro, da applicare come sconto sul prezzo di abbonamenti a riviste, quotidiani o periodici, pure in formato digitale (il limite massimo previsto è di 25 milioni di euro per l’anno scorso e per quello prossimo), sia per quanto riguarda gli acquisti online che quelli effettuati presso i negozi fisici. Per ottenere lo smartphone di cittadinanza, o comunque (laddove previsto) il bonus dei servizi informativi di cui vi abbiamo parlato poc’anzi, bisognerà attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In un range di 60 giorni al massimo verranno definiti i dettagli delle misure, insieme alle modalità di accesso ai benefit previsti. La digitalizzazione del Paese verrà favorita anche attraverso l’aumento di 1 milione di euro rispetto al già esistente fondo da destinare ai piccoli musei (per percorsi espositivi sempre più digitalizzati in formato e-learning), e quella che si prefissa l’obiettivo di favorire il processo di rinnovamento o di sostituzione delle TV che non supportano la tecnologia DVB-T2 (agevolando, al tempo stesso, lo smaltimento degli apparecchi obsoleti). Ne sapremo di più nelle prossime settimane.