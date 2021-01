Gli iPhone 12 esistono ormai da mesi, mentre da soli pochi giorni è disponibile lo Xiaomi Mi 11. I due dispositivi, contrariamente a quanto si possa pensare, hanno costi di produzione del tutto analoghi, almeno stando a quanto dichiarato da Pan Jiutang, partner nello Xiaomi Industry Investment Department, che non ha però fornito indicazioni esplicite sulla spesa effettiva che occorre per produrre il top di gamma del produttore cinese.

Come riportato da ‘ithome.com‘, le analisi svolte da Nikkei con Fomalhaut hanno evidenziato che produrre iPhone 12 costa esattamente 373 dollari, il corrispettivo di circa 306 euro. La spesa si riferisce ai materiali ed ai componenti, senza prendere in analisi altre procedure pure messe in atto nella realizzazione e successiva commercializzazione di un dispositivo (ricerca, sviluppo, trasporti, marketing, tutti aspetti su cui l’azienda di Cupertino punta molto). iPhone 12 ha un costo in Cina di 6799 Yuan (circa 855 euro al cambio attuale), mentre lo Xiaomi Mi 11 di 3999 Yuan (circa 502 euro). La differenza del prezzo finale è di 350 euro, un balzo davvero notevole, sempre che i costi di produzione sopra elencati rispecchino la realtà dei fatti. Apple avrà senza dubbi tante altre spese nascoste cui fare fronte, non c’è neanche da precisarlo, nonostante sia plateale anche l’abilità della casa californiana nel trarre il massimo profitto dai suoi prodotti.

iPhone 12 e Xiaomi Mi 11 sono senz'altro dispositivi molto diversi tra loro, che per tanti versi non è possibile nemmeno paragonare (a partire dal sistema operativo in uso e dall'ottimizzazione in generale, essendo il primo basato su iOS e l'altro su Android personalizzato con l'interfaccia proprietaria MIUI).