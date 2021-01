Cast e personaggi di Chiara Lubich sbarca su Rai1 domani, 3 gennaio, con Cristiana Capotondi chiamata a dare volto e anima una maestra diventata suora. Il film Tv, firmato dal regista Giacomo Campiotti, che vuole rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua nascita, racconta l’avventura spirituale e umana di Chiara Lubich, una giovane maestra di Trento che si sente chiamata a fare qualcosa proprio durante gli anni della Seconda guerra mondiale, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.

Chiara Lubich. L’amore vince tutto è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, e in onda domenica 3 gennaio, su Rai1 a partire dalle 21.30 circa e il suo soggetto è di Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che firmano anche la sceneggiatura insieme

a Francesco Arlanch. Ad affiancare Cristiana Capotondi in cast e personaggi di Chiara Lubich ci sono anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines,

Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in quello di Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in quello di Dori. E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari.

Ecco il promo del film in onda oggi:

“Una donna laica, che non ha fatto nulla di clamoroso, ma che nelle piccole e grandi scelte ha sempre seguito la via della giustizia, della carità e dell’amore, al servizio degli altri”.#ChiaraLubich, il #3gennaio su @RaiUno con Cristiana Capotondi ➡ https://t.co/e3xvTxsk8K pic.twitter.com/oR0D24Iu4G — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 2, 2021

La trama di Chiara Lubich L’amore vince tutto recita: