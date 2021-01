A molti sarà passata inosservata su Netflix, ma chi ha apprezzato la prima stagione invece sarà felice di sapere che sta per arrivare Bonding 2. Tutti gli 8 episodi, uno in più rispetto alla prima, arriveranno su Netflix il 27 gennaio 2021 a livello globale.

Bonding 2 riprenderà il racconto della doppia vita di Tiffany (Zoe Levin) e del suo amico gay Pete (Brendan Scannell) a New York: ex compagni di liceo, ritrovatisi al college in modo inaspettato, finiscono in uno speakeasy del sesso in cui Tiff di notte fa la dominatrice. Tra tute di latex, manette, fruste, catene e tutto l’occorrente per pratiche sadomaso, Tiff guadagna dall’umiliazione di uomini e donne, che la pagano per essere dominati ma anche un po’ ascoltati. Di giorno studentessa di psicologia e di notte dominatrice professionista, Tiff assume come assistente il suo ex migliore amico del liceo Pete, che ha bisogno di soldi per inseguire il suo sogno di diventare uno stand-up comedian. Dissacrante, veloce, spiazzante, questa serie da episodi che durano poco più di 15 minuti è un diversivo piacevole e originale che si distingue dalle altre comedy certamente per l’ambientazione BDSM ma soprattutto per lo spiccato gusto per il grottesco.

In Bonding 2 i protagonisti, che si sono rovinati la reputazione con una serie di disastri nella prima stagione, iniziano a frequentare una nuova scuola di BDSM, ma la scarsa applicazione di Pete potrebbe mettere a repentaglio la loro amicizia.

Il rinnovo di Bonding 2 è stato confermato un anno fa: Rightor Doyle, scrittore, produttore e regista dello show è tornato a lavoro sui nuovi episodi con l’inizio delle riprese quello stesso mese e nonostante le restrizioni dovute alla pandemia – e gli enormi danni nella città di New York in cui è girata la serie – la produzione è stata portata a termine entro l’anno. Bonding 2 debutta il 27 gennaio in un mese ricco di novità per Netflix.