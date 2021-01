Benji Mascolo annuncia il primo album della sua carriera solista, e lo fa sui social. L’artista aveva già creato hype, in effetti, con alcuni tweet pubblicati nella giornata di ieri, 1 gennaio 2021, in cui lasciava intendere l’arrivo di grandi novità.

Ricordiamo che nel febbraio 2020 il duo Benji e Fede aveva annunciato lo scioglimento a seguito del concerto all’Arena di Verona. Un anno prima era uscito Good Vibes (2019), quarta prova in studio del progetto. Da quel momento le strade di Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono separate, anche se potremo ritrovarli insieme sul palco nel 2021 con la data all’Arena di Verona. Il concerto, tuttavia, non è l’evento più atteso del duo.

Individualmente Benji e Fede continuano sulle rispettive strade, e proprio oggi è arrivata la rivelazione della novità. Benjamin Mascolo annuncia il primo album solista dopo aver parlato, ieri, della cosa più importante della sua vita. L’artista modenese ha voluto in questo modo restituire ai fan tutto l’affetto dimostrato in questi anni.

“Il mio album solista. 2021″, scrive Benji su Twitter. Su Instagram invece pubblica un teaser in cui parla con voce fuori campo del progetto accompagnato da immagini di repertorio. “Vogliamo tracklist e data”, scrive una fan, e Benji risponde che presto si conosceranno tutti i dettagli.

“Ci pensi mai a quanto sarebbe assurdo ricominciare da zero? Quasi buttare via tutto quello che hai fatto fino adesso, rischiare tutto. Sai, non è facile quando hai costruito qualcosa. È quasi più facile quando sei un ragazzino e non hai niente da perdere. Adesso non sono più un ragazzino. Sono giovane, ma non sono più un ragazzino. Gli amici si sposano, c’è chi ha qualche figlio. Io sono ancora qui che inseguo i miei sogni. Sono proprio un pazzo del ca..o, ma secondo me lì fuori è pieno di pazzi come me. Sai cosa? Faccio un ca..o di album solista. Il mio primo album solista. Nel 2021”.

La sorpresa di Benji per i fan è dunque arrivata: presto arriverà il primo disco da solista dopo l’esperienza con Federico Rossi. Benji, recentemente, si è reso protagonista di un’iniziativa benefica consegnando del cibo alle famiglie in difficoltà. Nel frattempo l’artista è sul set di Time Is Up, il film di Elena Amoruso in cui debutta come attore insieme a Bella Thorne.

Oggi Benji annuncia il primo album del suo percorso da solista, con la musica come protagonista assoluta del nuovo anno grazie alle novità degli artisti arrivate dal primo minuto del 2021, da Vasco Rossi a Justin Bieber.