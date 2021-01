Il video di Treat People With Kindness di Harry Styles arriva per inaugurare il 2021. Nel frattempo i fan dell’ex One Direction hanno portato il suo nome in vetta alle tendenze su Twitter, mossi dal risentimento provato nel non trovare gli auguri di Buon Anno della popstar. All’improvviso dall’account ufficiale dell’artista è arrivato l’annuncio dell’arrivo del video ufficiale del sesto singolo estratto da Fine Line, secondo disco in studio della carriera solista di Harry Styles.

Il video ufficiale di Treat People With Kindness di Harry Styles è firmato dai registi Ben e Gabe Turner e mostra l’ex One Direction in compagnia dell’attrice Phoebe Waller-Bridge, protagonista dell’acclamatissima serie TV Fleabag. Il brano è uno squisito pop con il rullante sempre in battere e con uno special dai toni quasi fiabeschi. Un singolo che apre il 2021, se vogliamo, con un tentativo di infondere leggerezza e positività.

Nel testo, infatti, la popstar immagina un mondo in cui tutti possano vivere bene, in salute e in cui ognuno riesca a rispettare il prossimo. “Treat people with kindness” significa, del resto, “trattare le persone con gentilezza“ e una frase del genere non può apparire come scontata in un contesto storico in cui impera un continuo ricorso all’odio e alle divisioni sociali, in cui alcune barriere imposte da pregiudizi mai del tutto spenti rendono difficile e problematica la convivenza tra popoli.

Dopo il nuovo singolo di Justin Bieber per la scena internazionale e le novità pubblicate da Vasco e Ligabue per allietare il pubblico italiano, il video di Treat People With Kindness di Harry Styles si presenta come l’inizio di un nuovo anno all’insegna della musica.

Recentemente Harry Styles ha fatto parlare di sé per aver indossato abiti femminili in occasione di un servizio di Vogue. Intanto il pubblico italiano attende le nuove date del tour dopo lo slittamento dei concerti di Bologna e Torino.

Testo

Maybe we can find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good I’ve got a good feeling

I’m just taking it all in

Floating up and dreaming

Dropping into the deep end And if we’re here long enough

They’ll sing a song for us

And we’ll belong Maybe we can find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good Given second chances

I don’t need all the answers

Feeling good in my skin

I just keep on dancing And if we’re here long enough

We’ll see it’s all for us

And we’ll belong Maybe we can find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good And it’s just another day

And if our friends all pass away

It’s okay

It’s okay

It’s okay Maybe we can find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good All we ever want is automatic all the time

All we ever want is auto all of the time Maybe we can find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

Traduzione